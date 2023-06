Rai, Alessandro Greco lascia Cook40: chi lo sostituirà

In casa Rai stanno per essere definite le ultime trattative in vista della presentazione dei palinsesti della prossima stagione

Alessandro Greco, nella prossima stagione televisiva, non sarà più al timone della trasmissione di Rai Due Cook40. Lo ha annunciato lo stesso conduttore tramite il suo profilo Twitter. “Bellissimo pubblico! Voglio dirvi che per quanto mi riguarda lascio la cucina di Cook40 per farvi assaggiare presto “nuove prelibatezze”. Allora grazie per questi due anni nei quali ci avete fatto fare scorpacciate di ascolti e a presto!”, ha ‘cinguettato il presentatore, lasciando intendere che lo si ritroverà alla guida di un altro programma in Rai.

Cook40, giunto alla seconda edizione, ha trovato spazio nel mezzogiorno di Rai Due con risultati non del tutto soddisfacenti (spesso sotto il 5% di share). Secondo quanto risulta a TvBlog, la trasmissione continuerà comunque ad andare in onda senza Greco. In pole position per la sua sostituzione ci sarebbe Roberta Capua. Inizialmente l’ex Miss Italia sembrava destinata a prendere il posto di Serena Bortone che invece sarà rimpiazzata da Caterina Balivo nel pomeriggio feriale della rete ammiraglia della Tv di Stato.

Sempre Tvblog rivela che Greco dovrebbe prendere il timone di un programma Rai legato al mondo della musica. Se così sarà, si tratterebbe di una sorta di ritorno alle origini per il conduttore che, si ricorda, spopolò quando si ritrovò ad orchestrare le dinamiche di Furore. Sempre secondo le indiscrezioni, il nuovo progetto dovrebbe vedere la luce a inizio 2024 in una fascia oraria differente rispetto a quella di Cook40.

In attesa che tutti i tasselli vadano al proprio posto, Greco non smetterà di frequentare l’ormai famigerata TeleMinkia all’interno di Viva Rai2 di Fiorello, con il quale da tempo coltiva un rapporto di amicizia che va oltre il legame professionale. Da sottolineare che al momento non c’è certezza della conferma della seconda stagione di Viva Rai2 ma tutto fa credere che Fiorello tornerà in onda.

Le ultime trattative Rai

In Rai stanno per essere finalizzate le ultime trattative per definire il quadro preciso della prossima stagione. La presentazione ufficiale dei palinsesti delle tre reti del servizio pubblico è calendarizzata al 7 luglio: in quel giorno saranno svelate tutte le novità della Tv di Stato che, nell’ultimo periodo, è stata rinominata ‘Tele Meloni’.