Palinsesti Rai/Mediaset: date ufficiali e tutte le trattative già chiuse

Si avvicinano sempre più le date di presentazione dei palinsesti ufficiali da parte delle varie emittenti televisive. Soprattutto in Rai, sembrerebbe siano da definire ancora alcuni incastri e non sono da escludere sorprese. In attesa di avere dettagli certi sulla stagione televisiva 2023/2024, ecco le date delle varie conferenze stampa in programma, dove le diverse emittenti annunceranno i propri palinsesti.

Le prime a scoprire le carte saranno Mediaset e Sky. La conferenza stampa delle due emittenti è, infatti, fissata per martedì 4 luglio. La pay tv aveva inizialmente scelto il 13 giugno per la presentazione, che si sarebbe dovuta svolgere a Palazzo Reale a Milano. La morte di Silvio Berlusconi avrebbe cambiato i piani ed ecco quindi lo spostamento alla mattina del 4 luglio nella sede di Milano Rogoredo. A Cologno Monzese si terrà, invece, la Mediaset Night.

Il 7 luglio sarà poi la giornata della Rai. La presentazione dei palinsesti avverrà a Napoli, in occasione dei sessant’anni del Centro di Produzione Tv campano. L’11 luglio alle 11 toccherà a La7, presso l’Hotel Four Seasons di Milano. In chiusura, il 13 luglio, arriverà la presentazione da parte di Warner Bros. Discovery. Di seguito il recap di tutte le date suddette:

Sky e Mediaset: 4 luglio

Rai: 7 luglio

La7: 11 luglio

Warner Bros. Discovery: 13 luglio

Rai e Mediaset, valzer programmi e conduttori: le decisioni già prese

Diverse decisioni in merito di programmi e conduzioni sono già state prese. Alcune sono ufficiali, altre ufficiose. Queste quelle ufficiali riguardanti la Rai:

I Fatti Vostri: Salvo Sottile sostituito da Tiberio Timperi. Anna Falchi resta. Sottile si sposterà su Rai Tre

Lucia Annunziata dimessa dalla Rai (pare sia in trattativa con La7)

Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa sono passati da Rai Tre a Nove

Unomattina in Famiglia: Beppe Covertini sostituisce Timperi e andrà ad affiancare Monica Setta e Ingrid Muccitelli

In prime time nella prossima stagione confermatissimi Ballando con le Stelle di Milly Carlucci e Tale e Quale Show di Carlo Conti

Amadeus condurrà sicuramente Sanremo 2024, dovrebbe essere l’ultimo anno in quanto gli scade il contratto

Flavio Insinna a L’Eredità sostituito da Pino Insegno

A Domenica In riconfermata Mara Venier

Tra le decisioni ufficiose, ci sarebbero invece:

Serena Bortone via da Oggi è un altro giorno, con probabile trasloco su Rai 3

Caterina Balivo al posto di Bortone per lo spazio pomeridiano feriale del palinsesto di Rai 1

Sigfrido Ranucci al posto di Fazio la domenica sera su Rai 3 con Report

Fiorello con Viva Rai 2 dovrebbe tornare in onda sul secondo canale della Tv di Stato

Conferma per La Vita in Diretta di Alberto Matano

Possibile ritorno di Massimo Giletti in Rai con un nuovo programma

Cattelan potrebbe sbarcarein prima serata su Rai 2

Rinnovo di Affari Tuoi con Amadeus su Rai 1

Milly Carlucci potrebbe timonare Miss Italia 2023

Capitolo Mediaset, questi i conduttori e i programmi sicuri di tornare in onda: