Rai 2, show con Bianchetti: stile Uomini e Donne, ma molto diverso

Lorena Bianchetti condurrà un nuovo dating show su Rai 2. La notizia è nell’aria da qualche tempo e oggi spuntano ulteriori dettagli. TvBlog svela il retroscena secondo cui il programma sarà dedicato all’amore, ma non proprio come Uomini e Donne. Il titolo della trasmissione non è ancora stato rivelato, ciò che sembra ormai certo è che andrà in onda nel fine settimana. Ecco cosa recita l’annuncio di casting per un nuovo programma televisivo che sarà prossimamente in palinsesto:

“Hai un figlio/a dai 18 ai 45 anni che non ha ancora trovato l’anima gemella? Pensi di conoscere il tipo di persona che potrebbe renderlo/a felice? Scrivi al numero 3463809615. È in arrivo il programma che fa al caso tuo”

Tale trasmissione, secondo quanto risulta a TvBlog, sarebbe proprio quella che vedrà alla conduzione Lorena Bianchetti su Rai 2 nella prossima stagione televisiva. Lo show sarà prodotto da Casta Diva Group e rappresenterà una grande novità per la seconda rete pubblica. Negli ultimi anni questo genere di programmi sono praticamente spariti, al contrario di quanto accade invece su Mediaset, dove ad esempio c’è appunto Uomini e Donne su Canale 5.

Stando al passo con ciò che attira di più i telespettatori, che ha portato Mediaset a decidere di proporre Temptation Island versione invernale, la Rai avrebbe scelto di sperimentare il nuovo dating show. Tenendo conto dell’annuncio sopra riportato, pare che protagonisti saranno dei genitori alla ricerca di un partner o una partner per il proprio figlio o figlia.

Al centro del nuovo dating show con Lorena Bianchetti su Rai 2 dovrebbero esserci le relazioni amorose, con tanto di intervento dei genitori. Pare, però, che ci sia l’intenzione di proporre un programma “molto diverso dal titolo cult di Maria De Filippi”, ovvero Uomini e Donne.

Infatti, sembra che si voglia evitare il trash che caratterizza il dating show del pomeriggio di Canale 5. Per Lorena Bianchetti sarebbe “stato pensato un contesto in linea con la sua immagine pubblica, anche se declinato in un dating show”, si legge.

Nel corso della sua carriera da conduttrice, è stata al timone di programmi come Domenica In, Al Posto Tuo e Pomeriggio 2. Il 28 giugno scorso, sempre su Rai 2, ha condotto il Gran Galà del sociale del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera. Non resta ora che attendere per scoprire questa grande novità!