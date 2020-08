Raffaello Tonon soffre per amore: “Una ferita ancora aperta”

Raffaello Tonon si è raccontato a cuore aperto nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip Voi, dove ha svelato alcuni retroscena inediti che lo riguardano. Volto noto dei programmi cult del Biscione (Tonon è stato tra gli altri concorrente del Grande Fratello Vip, ma anche opinionista del Maurizio Costanzo Show), Raffaello da piccolo non immaginava neanche una professione nel mondo dello spettacolo. Nei suoi sogni di bambino c’era quello di diventare un avvocato. Solo un incontro casuale gli ha fatto cambiare idea. Come rivelato al rotocalco, l’incontro inaspettato con l’ex compagno Giona Peduzzi lo ha fatto poi entrare in contatto con Maurizio Costanzo, che lo ha lanciato in tv. Nel corso dell’intervista il televenditore si è anche lasciato andare a delle confessioni sulla sua infanzia e adolescenza, che non è stata sempre felice. La madre fu infatti la prima ad accorgersi della sua depressione.

Raffello Tonon e la ferita ancora aperta

Durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, Tonon non aveva fatto mistero di queste pagine buie e tristi del suo passato, contraddistinto anche da un rapporto burrascoso con il padre. Subito dopo l’uscita dal reality targato Mediaset (dove aveva stretto un forte legame con Luca Onestini), Raffaello sembrava avesse finalmente trovato l’amore. Durante l’intervista a Voi, però è emerso che la fine di quella love story rappresenti ancora un grande dolore per l’ex gieffino. In tal senso le sue parole: “Del più bel regalo che ho fatto non ne voglio parlare, perché è una ferita ancora aperta“.

Il ricordo dei nonni

Tra le persone più importanti della vita di Raffello Tonon ci sono anche i suoi amatissimi nonni. L’ex gieffino ha ricordato la figura di Nella e Mario in un recente post pubblicato sul suo profilo nel noto social network Instagram. Dei nonni, l’opinionista ha voluto ricordare il loro messaggio d’amore, cioè quello di vivere con forza e brio. Uno stile di vita il loro, che è diventato anche parte della stessa identità dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi.