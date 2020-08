Antonella Elia sarà la prossima opinionista del Grande Fratello Vip, che il 14 settembre decollerà con la quinta edizione. Ad affiancare Pupo sarà quindi la torinese che sostituirà Wanda Nara, volto del reality della scorsa stagione. A riferirlo è il sempre informato TvBlog che non ha alcun dubbio sul fatto che la vulcanica Elia è stata arruolata nel team di Alfonso Signorini. Dunque, dopo giorni di indiscrezioni e trattative è arrivata la fumata bianca. Nelle scorse ore si era fatta strada anche l’ipotesi Elettra Miura Lamborghini. Sempre TvBlog racconta che si è vagliata pure la formula della doppia opinionista femminile, cioè Elisa e l’ereditiera con Pupo nella veste di ‘capo opinionista’. Tale strada sarebbe però poi stata scartata e Antonella l’avrebbe spuntata sulla Lamborghini.

Grande Fratello Vip 5, Antonella Elia opinionista: la mossa di Signorini

La scelta di piazzare Antonella Elia come opinionista appare più che azzeccata. L’ex valletta di Mike Bongiorno conosce approfonditamente il meccanismo dei reality visto che ne ha vissuti in prima persona diversi, da L’Isola dei Famosi a Pechino Express, passando per il Grande Fratello Vip 4 e Temptation Island. Inoltre è una veterana della tv, media in cui si sente perfettamente a proprio agio. Insomma, una figura assai differente rispetto a Wanda Nara (l’unica scommessa persa da Signorini lo scorso anno, visto che è stata praticamente impalpabile e spesso avulsa dalle tempistiche del programma). Non resta che attendere di vederla all’opera con Pupo, altra personalità eclettica del panorama dello spettacolo italiano.

Antonella Elia: incetta di programmi tv nel 2020

Antonella è stata una delle figure più esposte in tv nel 2020, essendo stata prima tra le protagoniste assolute della quarta edizione del Grande Fratello Vip, poi una figura chiave della stagione da poco conclusasi di Temptation Island. Ora è già pronta a montare in sella a una nuova esperienza. D’altra parte Signorini ha sempre avuto un debole per la Elia. Anche perché il direttore di Chi è un altro volpone della tv che sa come oliare gli ingranaggi di uno show per farlo funzionare al meglio. E Antonella, fuor di dubbio, con la sua personalità schietta, cinica ed esuberante, può dargli una grossa mano.