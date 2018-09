Raffaello Tonon smentisce flirt estivo: a Pomeriggio 5 però non tutti sono d’accordo

Pomeriggio 5, Raffaello Tonon si dichiara single: in studio però qualcuno è pronto a sostenere il contrario

Lo scoop sulla nuova fiamma di Raffaello Tonon è stato oggi smentito dal diretto interessato a Pomeriggio Cinque. Ospite da Barbara d’Urso, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto sapere di non essere al momento impegnato con alcuna donna sentimentalmente. La notizia sul suo flirt estivo, quindi, non ha trovato riscontro nelle parole di Tonon. Di questa cosa, però, non è sembrato convinto Roberto Alessi (direttore di Novella 2000) che, sempre durante la diretta, ha più volte insinuato e sostenuto il contrario.

Raffaello Tonon single o fidanzato? Le affermazioni di lui non convincono gli ospiti di Pomeriggio 5

Quando oggi Barbara d’Urso ha chiesto a Raffaello Tonon se fosse o meno fidanzato lui, di tutta risposta, ha affermato: “Se fossi fidanzato sarei più sbattuto, invece sono riposato perché la notte dormo”. In maniera ironica, quindi, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha smentito la notizia riguardante il presunto flirt che lo avrebbe tenuto impegnato in estate. Alle sue parole, però, sono anche seguite quelle di Roberto Alessi che, come anticipato sopra, non ha creduto particolarmente a questa versione dei fatti.

Pomeriggio Cinque: Roberto Alessi fa dell’ironia sulla situazione sentimentale di Raffaello Tonon

Quando a Pomeriggio Cinque gli ospiti in studio sono stati chiamati a commentare il presunto nuovo amore di Raffaello Tonon, Roberto Alessi, in tono ironico, ha esordito dicendo: “Barbara, Raffaello ha riscoperto i piaceri della carne”. Con le sue affermazioni, dunque, il direttore si è posto in netto contrasto rispetto a quanto detto da Rffaello. Quale sarà la verità? Tonon è davvero innamorato o, forse, quello a cui abbiamo assistito oggi è stato solo un simpatico sfottò tra amici? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare e vedere come, alla fine, si evolveranno le cose.