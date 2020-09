Scambio di opinioni ruvido a Pomeriggio 5, nella puntata in onda giovedì 24 settembre. In studio, a suonarsele e a cantarsele, Soleil Sorgè e Raffaello Tonon, entrambi legati a Luca Onestini. La prima è stata la sua fidanzata ai tempi del Grande Fratello Vip 2 (la relazione naufrago in mondo visione, l’ex corteggiatrice poi frequentò un altro ex tronista, Marco Cartasegna); Tonon conobbe il bolognese proprio nel reality stringendo una forte amicizia che dura tutt’ora. Non solo: i due hanno avuto anche un sodalizio radiofonico. Al netto di tutto questo, nel salotto di Barbara d’Urso si sono scaldati gli animi e sono volate anche parole tutt’altro che tenere. La conduttrice partenopea ha cercato di fare da pompiere.

Tonon tuona su Soleil: “A Onestini hai fatto una porcheria”

A Pomeriggio 5, i protagonisti della pagina gossippara sono stati Soleil e l’imprenditore Marco. Quest’ultimo ha dichiarato di aver avuto dei rapporti intimi con lei, la quale ha smentito categoricamente tale fatto. Tonon ha battuto su un altro tasto. Di recente la giovane influencer ha dichiarato di non essere interessata al gossip (oggi ha corretto il tiro, spiegando che non ha nulla contro la cronaca rosa). Così l’ex gieffino ha attaccato, tirando fuori anche la vecchia questione relativa all’addio consumatosi in diretta tv tra Soleil e Onestini. “Tu hai iniziato in questo modo, sei venuta alla ribalta dopo Uomini e Donne per il comportamento che hai tenuto con Luca Onestini a cui hai fatto una grande porcheria“, ha tuonato Raffaello, senza usare mezzi termini. La Sorgè si è difesa, replicando che Tonon è di parte (lui stesso lo ha ammesso) e che non ha mai tradito Onestini. Finita qui? Manco per idea.

Soleil e Tonon, scontro: Barbara d’Urso chiude in fretta la discussione

“Sappiamo benissimo come funziona, c’è qualcuno interessato come il tuo amico a fare televisione. Pur di denigrare una donna sarebbero pronti a vendere la madre”, ha aggiunto Soleil provocando l’ira di Tonon che l’ha invitata a non dire simili cose su Onestini. Alla fine è giunto l’intervento risolutore di Barbara d’Urso. “Non mi interessa il passato, gli uomini del passato non mi interessano”, ha chiosato la conduttrice campana.

I rapporti tra Luca Onestini e Barbara d’Urso

Il fatto che la d’Urso abbia messo a tacere in fretta l’argomento, almeno quello relativo all’ex tronista bolognese, ha un motivo ben preciso. In passato Onestini ha lamentato di non essere stato invitato al Grande Fratello a cui partecipò suo fratello Gianmarco. Il reality fu condotto da chi? Dalla d’Urso. Insomma, non è un segreto che tra Luca e Barbara i rapporti non siano propri idilliaci. Quindi, per evitare altra benzina sul fuoco, la 63enne napoletana ha optato per chiudere rapidamente la faccenda, evitando di parlare di una persona non presente in studio.