Raffaello Tonon cameriere: “Ecco per quale motivo lo faccio”

Si è recentemente diffusa la notizia che Raffaello Tonon, noto volto della televisione italiana, sta facendo il cameriere in un ristorante in Romagna. In collegamento con Myrta Merlino a Pomeriggio 5, il diretto interessato ha spiegato meglio le motivazioni che l’hanno spinto a compiere tale scelta. Scopriamo insieme quali sono state.

Ha decisamente sorpreso la notizia che Raffaello Tonon, volto storico di Buona Domenica e Maurizio Costanzo Show, ora ospite fisso a Pomeriggio 5, sia stato visto nelle vesti di cameriere in un noto ristorante della Romagna. Proprio in collegamento con lo studio di Pomeriggio 5, il personaggio televisivo ha voluto spiegare a Myrta Merlino ed al pubblico le motivazioni dietro questa sua decisione. Nello specifico Tonon avrebbe ammesso di non riuscire a stare senza fare niente e di aver bisogno di un modo per impiegare il tempo quando non è ospite a Pomeriggio 5. Raffaello ha poi aggiunto di farlo anche per guadagnare qualche quattrino in più.

Di seguito le sue parole in merito alla sua decisione di fare l’oste:

Ho scelto questo perché avevo bisogno di ingannare il tempo. Quando non vengo a Pomeriggio 5 ho bisogno di fare qualcosa. Non avere nulla da fare è pesante. Poi lo faccio per fare qualche quattrino, che fa sempre bene. Ogni tanto i clienti del ristorante pensano che sia Scherzi a Parte. Poi mi chiedono: “Che cosa ci fai qui?”. Io rispondo sempre che cerco di guadagnarmi una pensione per la vecchiaia.

L’opinionista ha poi spiegato meglio in cosa consista il suo lavoro. Nello specifico Tonon chiacchiera con i clienti, li accoglie nel ristorante e chiaramente sparecchia ed apparecchia la tavola. Ha anche aggiunto di poter fare un po’ di tutto e di ricoprire la classica figura dell’oste che c’era in Romagna trent’anni fa. Inoltre Raffaello ha rivelato i propri turni lavorativi e, stando alle sue parole, ha deciso di non risparmiarsi! Lavora difatti ben sette giorni su sette e nel weekend il suo turno di lavoro va dalle dieci fino a mezzanotte. Tonon ha poi aggiunto che può tuttavia concedersi qualche giorno di pausa quando ha qualche ospitata in televisione.

Parlando con Myrta Merlino ha poi aggiunto di essere portato per questo tipo di lavoro, questo perché lui stesso è un pessimo cliente, molto puntiglioso.

Di seguito le sue parole in collegamento con Pomeriggio 5:

Sa perché sono portato? Perché sono sempre stato un pessimo cliente, puntiglioso su tutto. L’altro giorno a un tavolo c’è una coppietta, vedo che discute con passione. Ad un certo punto il ragazzo mi chiama: “La mia fidanzata dice che lei è Tonon, quello della tv. Non le credo e abbiamo scommesso 50 euro”. Sorrido: “Ha vinto la sua morosa”. E hanno voluto vedere la carta d’identità.

Sicuramente ritrovarsi un volto noto della televisione che ti serve la cena al ristorante è qualcosa che non capita tutti i giorni. Non è quindi difficile che qualcuno possa pensare si tratti di uno scherzo oppure di un sosia così come avvenuto ai clienti di Raffaello Tonon!