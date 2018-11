Raffaella Mennoia: spunta il video di una scelta in studio a UeD, ma così non è

Uomini e Donne, il video di Raffaella Mennoia manda in delirio i fan: quale tronista ha scelto? Nessuno, ecco qual è la verità

Un video pubblicato qualche minuto fa da Raffaella Mennoia sui social ha letteralmente mandato in delirio i fan di Uomini e Donne. La celebre autrice di Maria De Filippi, sul suo profilo Instagram, ha condiviso un momento della registrazione di oggi dove, per la precisione, si vedevano dei petali cadere sullo studio e una musica romantica in sottofondo. “L’amore a Uomini e Donne vince sempre” ha scritto inoltre la Mennoia. Qualcuno dei tronisti ha scelto? E se si, chi tra Teresa, Luigi e Lorenzo? Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez, per una questione di tempo (sono nel programma da poco) sono stati immediatamente esclusi. Una delle ipotesi più gettonate, però, è stata la scelta di Teresa. Tanti infatti quelli che hanno ipotizzato che fosse stata lei a scegliere. Il motivo? La canzone che si sente nel video è una canzone napoletana.

La verità, però, è che nulla di tutto ciò è avvenuto. A fare chiarezza su quanto successo negli studi di Uomini e Donne, proprio quando ancora la registrazione era in corso, c’ha pensato Il vicolo delle news. Una talpa del blog ha fatto sapere che i petali sono stati fatti scendere per una coppia del pubblico. Pare che un ragazzo presente in puntata abbia fatto una proposta di matrimonio alla sua ragazza organizzando, con complicità della redazione, questa sorpresa speciale per la futura moglie.

Uomini e Donne: Andrea Dal Corso torna da Teresa?

Numerosi utenti, come anticipato sopra, hanno attribuito questa ipotetica scelta a Teresa Langella. Tra questi, inoltre, una delle tesi più sostenute era quel del ritorno a Uomini e Donne di Andrea Dal Corso che, dopo la lite con la tronista, poteva essersi dichiarato a lei convincendola a lasciare lo studio. Ora sappiamo che così non è andata. Per saperne di più anche sul conto di Andrew, però, non ci resta che aspettare le anticipazioni di stasera.