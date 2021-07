Raffaella Mennoia, Temptation dietro le quinte: il non visto del reality

Da quattro edizioni Raffaella Mennoia cura Temptation Island dall’inizio alla fine, a partire del cast che sceglie in prima persona. Quest’anno sono state scelte 700 coppie su circa 5mila, per poi arrivare a 120 che ha valutato dal vivo. Le richieste per partecipare a Temptation Island arrivano di continuo, soprattutto durante la messa in onda del viaggio dei sentimenti narrato da Filippo Bisciglia. L’autrice si focalizza sul racconto della persona, la sua storia e la personalità. Chi decide di partecipare lo fa perchè quasi sempre mosso dalla gelosia, per vedere cosa fa l’altro partner. Nel corso degli anni il docu-reality è cambiato. All’inizio le coppie erano più rigide e si mettevano meno in discussione.

In una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Raffaella Mennoia ha raccontato che i partecipanti hanno il veto di dire che sono stati selezionati per Temptation, anche se il problema grosso è il dopo. Nel dettaglio, il regolamento che firmano dice che non possono farsi vedere insieme fino all’ultima puntata trasmessa in tv. Stesso discorso vale se dovessero avere intrapreso una storia con uno dei single. Anche nel villaggio tutti devono rispettare alcune regole.

Prima dell’inizio delle riprese, alle coppie e ai single vengono sequestrati i cellulari, non possono avere contatti con l’esterno e nemmeno con i cameraman. Ad ogni coppia non viene assegnato uno psicologo ma un autore che tiene il punto di quello che succede e questi poi aggiornano la Mennoia sulle situazioni più importanti, anche per montare la puntata. Raffaella ha poi fatto una confessione sul programma:

“Tutto è complicato. Emotivamente a volte è pesante, dispiace vederli stare male. In quel caso dopo il falò li consoliamo. Sono sempre molto partecipe”

Temptation Island, Raffaella Mennoia su Maria De Filippi: “I falò li ascolta in diretta”

Nel corso dell’intervista Raffaella Mennoia ha svegliato un retroscena su Maria De Filippi. La produttrice di Temptation Island (che ha subito un calo di ascolti) c’è sempre. Va in Sardegna anche lei qualche giorno per lo sbarco e non li lascia mai soli. Inoltre si tengono in contatto molto spesso e i falò di confronto li ascolta in diretta.

Temptation è l’unico programma che Raffaella segue tra quelli che fa: “Sono come drogata”. Lo guarda rapita, commenta pure le varie dinamiche e non gli basta mai.