Raffaella Mennoia e gli strani indizi: scelta in arrivo a Uomini e Donne?

Raffaella Mennoia rivela degli indizi strani che mandano in delirio il pubblico di Uomini e Donne

Raffaella Mennoia, una delle autrici di Uomini e Donne, probabilmente la più conosciuta dal pubblico di Canale 5, ha pubblicato delle storie abbastanza strane. Sul suo profilo Instagram, infatti, proprio nelle ultime ore ha lasciato intendere che negli studi del programma stia per accadere qualcosa. Seppur l’ex postina di C’è posta per te non si è espressa totalmente, pare proprio che ad Uomini e Donne, uno dei tronisti stia per far succedere qualcosa di memorabile. Ebbene si, la Mennoia ha pubblicato una storia nella quale si vedono petali rossi scendere dall’alto. Oltre a questo, in un video rivela: “Ragazzi ci sono tante cose che vorrei raccontarvi, ma non posso”. Scelta in vista?

Raffaella Mennoia lascia intendere che a breve ci sarà una scelta ad Uomini e Donne?

Raffaella, o Raffy come la chiamano la maggior parte dei partecipanti al programma, indirettamente invia un messaggio al suo pubblico. Quella dei petali postata dalla Mennoia è un’immagine animata e non ripresa dallo studio di Uomini e Donne. Eppure, il mondo social sembra andato completamente in delirio a causa di questo piccolo ma chiaro indizio dello stesso braccio destro della De Filippi. Cosa accadrà quindi nella prossima registrazione del Trono Classico? Chissà se Raffaella abbia semplicemente scherzato o se tutto è più che reale!

Chi tra Lorenzo, Luigi, Teresa e Mara è già pronto a scegliere?

Se cosi fosse, significherebbe che uno dei quattro tronisti si ritiene già abbastanza sicuro da poter mettere la parola fine a questa esperienza. A soli due mesi dall’inizio del percorso, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Mara Fasone o Teresa Langella è, dunque, pronto ad uscire con uno dei corteggiatori. Di chi si tratterà? Non ci resta che attendere le anticipazioni della prossima registrazione, alla fine della quale sapremo sicuramente a cosa Raffaella Mennoia abbia fatto riferimento attraverso i suoi piccoli ma rilevanti indizi.