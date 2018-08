Raffaella Mennoia, vita privata dopo Jack Vanore: “Vivo un amore importante”

Chi è il fidanzato di Raffaella Mennoia di Uomini e Donne e Temptation Island

Da anni dietro le quinte di Uomini e Donne e Temptation Island, Raffaella Mennoia è restia a parlare della sua vita privata. Dopo aver vissuto una lunga relazione con Jack Vanore, ex tronista oggi opinionista del Trono Classico, il braccio destro di Maria De Filippi ha un nuovo amore. Un amore importante, come confessato al settimanale Oggi. Ma Raffaella, che in passato è stata una postina di C’è posta per te, ha preferito non fare nomi. Si è limitata a dichiarare di essere felicemente impegnata e di aver forse trovato l’uomo giusto, la sua anima gemella.

Raffaella Mennoia e quel gossip su Alessio Sakara

“Io dell’amore non so niente, se non che da anni vivo un rapporto molto importante”, ha fatto sapere la Mennoia. Chi è dunque il fortunato? Raffaella ha preferito non dirlo anche se gli ultimi gossip parlano di una liason speciale con Alessio Sakara, atleta di arti marziali e conduttore di Tu si que vales. I due non hanno mai confermato i pettegolezzi ma neppure smentito…Senza contare che spesso Saki, il cane di Sakara protagonista di C’è posta per te, fa capolino nelle storie Instagram di Raffaella. Solo una coincidenza? Intanto Raffaella Mennoia è riuscita a ricostruire un rapporto d’amicizia con Jack Vanore, come confessato qualche tempo fa dall’ex tronista di Uomini e Donne.

Il rapporto tra Jack Vanore e Raffaella Mennoia dopo la rottura

“Io e Raffaella siamo persone intelligenti e ci vogliamo un bene infinito. Quando abbiamo capito che il nostro amore era al capolinea ce lo siamo detti. Non siamo diventati amici subito dopo la fine della nostra storia, è passato un periodo di tempo”, ha detto il ragazzo. Raffaella e Jack, dopo aver ricucito il loro legame, hanno cominciato a lavorare insieme e sono più che mai complici e affiatati. “Oggi so di poter contare su Raffaella in qualsiasi momento e questo vale pure per lei” ha puntualizzato Vanore.