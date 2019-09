Raffaella Mennoia si è sposata con Alessio Sakara: l’annuncio a sorpresa

Raffaella Mennoia si è sposata: la figura centrale della redazione di Uomini e Donne è convolata a nozze con Alessio Sakara

Raffaella Mennoia si è sposata, convolando a nozze con il suo Alessio Sakara. La notizia è arrivata all’improvviso durante la registrazione di Uomini e Donne di mercoledì 25 settembre. Dopo la notizia dell’abbandono del trono da parte della neo tronista Sara Tozzi, arrivano nuovi dettagli sullo show condotto da Maria De Filippi. Il Vicolo delle News riporta quello che accade in studio ed è stata proprio la padrona di casa a dare notizia delle nozze di Raffaella. La Mennoia ha trovato la sua serenità in amore, soprattutto dopo le critiche e la bufera social che l’ha investita durante l’estate. Ciò che conta che Raffaella ha trovato l’amore vero e ha riconosciuto in Sakara l’uomo della sua vita.

Novità a Uomini e Donne, Maria annuncia le nozze di Raffaella Mennoia e Alessio Sakara

È stata proprio Maria De Filippi ad annunciare, ad inizio puntata, la notizia delle avvenute nozze di Raffaella Mennoia e Alessio Sakara, chiedendo al pubblico di fare gli auguri al suo braccio destro per il bellissimo evento. I particolari delle nozze non li conosciamo ed la padrona di casa ha usato un metodo davvero curioso e non troppo invasivo della privacy di Raffaella per darne notizia. Nonostante ciò che è accaduto durante l’estate, i botta e risposta con Teresa Cilia e Mario Serpa, non si può certo negare che la Mennoia risulti una figura davvero centrale nella redazione di Uomini e Donne ed è anche diventata una importante figura del gossip nostrano. Questo però l’ha a volte portata a tenere la sua vita privata fuori dalla telecamere e lontana dalle chiacchiere.

Raffaella Mennoia sposa: Alessio Sakara ha già un altro matrimonio alle spalle

Se Raffaella Mennoia è la prima volta che convola a nozze, il marito invece ha già un matrimonio alle spalle. Il conduttore di Tu si que vales, infatti, ha sposato nel 2012 Adele con la quale ha due figli: Marcus e Leonida. L’ex moglie del lottatore di arti marziali non fa parte del mondo dello spettacolo e forse per questo motivo, in pochi conoscono questa parte della sua vita. A parte questo dettaglio, facciamo i nostri più grandi auguri ai neo sposi.