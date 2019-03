Uomini e Donne, il duro sfogo di Raffaella Mennoia sui social: con quale ex protagonista del Trono Classico ce l’ha? L’autrice fa chiarezza

Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi e autrice storica di Uomini e Donne, è sempre stata molto attiva sui social. Con il suo profilo Instagram comunica spesso con i suoi follower, rivelando a questi dettagli inediti sulle puntate registrate, svelando loro novità in merito alle trasmissioni che segue e, quando serve, lasciandosi andare anche in qualche lungo sfogo che dice tanto sul sentimento e la passione che mette nel fare il suo lavoro. L’ultimo messaggio che ha insospettito i fan, e che ha portato questi ultimi a pensare che fosse rivolto a qualche volto noto di Uomini e Donne, è stato pubblicato poche ore fa da Raffaella. “Ascoltate e siate gentili con chi pensa di prendervi in giro” ha scritto la Mennoia “Troppi sono tutto ciò che criticano”.

Raffaella, poi, ha anche aggiunto: “C’è chi per un follower in più perde la dignità e chi, come me, se sbloccasse tutti quelli bloccati negli anni arriverebbe a 2 milioni”. Ieri, come molti sapranno, è stata registrata una puntata del Trono Classico. Prima che qualcuno saltasse a conclusioni affrettate, però, l’autrice ha subito specificato: “Lo sfogo non riguarda la puntata di oggi”. Non essendo rivolte le sue parole ai ragazzi e le ragazze presenti nello studio, di conseguenza, molti si sono chiesti: riguarda forse qualche ex protagonista di Uomini e Donne?

Uomini e Donne: Raffaella Mennoia contro Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta? Dopo lo scontro con Giulia De Lellis i fan si insospettiscono

Sotto lo sfogo di Raffaella Mennoia c’è stato chi, su Instagram, si è domandato se le parole dell’autrice fossero rivolte a Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. I due, dopo lo scontro con Giulia De Lellis, sono finiti al centro della polemica in queste ore. Per evitare che le sue parole venissero associato alla diatriba in corso tra i tre, allora, la Mennoia, nel rispondere ad utente che l’aveva accusa di stare attaccando ingiustamente Rosa e Pietro, ha subito specificato: “Non è pro o contro nessuno, veramente”.