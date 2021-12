Raffaella Mennoia: segreto su Giulia Stabile, azioni legali contro ex di UeD

Raffaella Mennoia si svela e parla di Giulia Stabile e Gemma Galgani. Non solo, torna a parlare del bel rapporto nato tra lei e Giulia De Lellis a Uomini e Donne. In una nuova e lunga intervista sul settimanale Novella 2000, la nota autrice rivela un dettaglio riguardante la ballerina di Amici di Maria De Filippi, vincitrice della passata edizione. Indubbiamente la Stabile è molto amata negli studi di Canale 5.

La padrona di casa l’ha accolta tra le sue braccia e l’ha fatta approdare anche a Tu Sì Que Vales. Oggi la Mennoia parla di lei e la definisce “una cucciola, pura, buona”. Non ha mai sentito parole cattive per qualcuno uscire dalla sua bocca. Ed ecco che a questo punto, Raffaella svela chi gestisce il profilo social di Giulia Stabile.

“Ti dico una cosa che non sa nessuno: il suo profilo Instagram è gestito da me”

Dunque, dietro i post e le Stories condivise dalla giovanissima ballerina c’è appunto la Mennoia. L’autrice racconta che la stessa Giulia, una volta uscita da Amici, le ha chiesto di darle una mano con i social. Lei ha “accettato col cuore”. Per Raffaella, la Stabile “incarna la positività” che vorrebbe trasmettere al mondo.

Attraverso i programmi di Maria De Filippi, l’autrice ha instaurato dei bellissimi rapporti con i partecipanti e tra questi c’è indubbiamente quello che condivide con Giulia De Lellis. Come sempre, esprime parole positive nei suoi confronti. Ricorda la prima volta che l’ha incontrata: aveva un sogno nel cassetto, fare la stilista. Infatti, disegnava lei stessa le t-shirt che poi indossava in trasmissione.

“Giulia è capitata a Uomini e Donne nel momento giusto, ma è nata per vincere, sarebbe comunque diventata qualcuno”

Sempre nel corso di questa intervista, la Mennoia svela ulteriori dettagli. In particolare, ammette di non essere mai rimasta male di fronte agli attacchi da parte di ex partecipanti. In questa circostanza, ammette che con qualcuno di loro è finita per aprire una causa in tribunale.

“Ci sono comunque diverse situazioni legali aperte con ex partecipanti di Uomini e Donne; in questo sono aziendalista, devo tutelare la mia professione e la struttura per cui lavoro, senza buffonate social”

Di chi si tratta? Ovviamente, Raffaella ci tiene a non fare nomi, ma indubbiamente qualcuno le ha fatto storcere il naso. Ed ecco che torna a parlare di Gemma Galgani e dei suoi scontri con Isabella Ricci.

L’autrice non sta dalla parte di nessuna delle due: “Pro e contro entrambe!”. Non crede, però, che la Galgani debba rappresentare un esempio per le spettatrici. A detta sua, non spetterebbe a lei o al programma “essere da modello”. La dama torinese può arrecare danno solo a se stessa con il suo comportamento, ci tiene a precisare.

Su questo punto, sottolinea che dovrebbe essere le famiglie ad avere un ruolo educativo. “Non può essere colpa di Gemma se la società non funziona!”, fa notare Raffaella Mennoia.