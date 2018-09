Raffaella Mennoia ancora contro Sara Affi Fella, l’autrice di Uomini e Donne scrive: “Complimenti a te e famiglia”

Il mea culpa di Sara Affi Fella fatto stamattina sui social non ha per niente convinto Raffaella Mennoia oggi. L’autrice storica di Uomini e Donne, infatti, su Instagram ha spiegato di non essere molto convinta delle scuse fatte da Sara. Il motivo? Raffaella avrebbe preferito un intervento diretto della ragazza. Una volta emersa la verità sulla relazione segreta con Nicola Panico, ha spiegato la Mennoia nel suo post, una chiamata o un appuntamento con la redazione sarebbero state più apprezzate del messaggio lasciato, qualche ora fa, al tempo limitato di una stories. “Leggo che Sara ha scritto in una storia le sue scuse” ha esordito dicendo Raffaella nel suo profilo Instagram “E adesso io mi chiedo se un post le sembrava troppo e se avrebbe rovinato la sua pagina, se scrivere in una storia la mette al riparo del danno inflitto, se si sta scusando con i followers per paura di perderli e se invece, forse, sarebbe stato più decente presentarsi oggi in ufficio o chiedere un appuntamento per scusarsi di persona con noi, che per mesi l’abbiamo accolta, aiutata e dato FIDUCIA…mi chiedo questo e molto altro”.

Il braccio destro di Maria De Filippi, come se non bastasse, ha scelto in fine di concludere con parole pungenti il suo messaggio. “Faccio questo lavoro da più di 20 anni” ha affermato “E mai come oggi mi sento stupida”. Rivolgendosi poi a Sara in persona, inoltre, la Mennoia ha aggiunto: “Complimenti a te e famiglia… tutte in cerca di followers e calciatori e nessuna che si alza e lavora”. La Affi Fella dunque, che stamattina sperava forse di calmare le acque, con il suo messaggio di scuse ha ottenuto l’effetto opposto.

Uomini e Donne: Vittorio Parigini chiude il suo profilo Instagram

La polemica che ha travolto Sara Affi Fella, al momento, sembra destinata a non placarsi. Le persone che fino ad ora l’hanno supportata e seguita su Instagram, infatti, la stanno lentamente abbandonando. Il numero dei follower dell’ex tronista, nello specifico, continua a scendere vertiginosamente. E Vittorio Parigini? L’attuale fidanzato della Affi Fella, forse per non farsi coinvolgere, ha chiuso il suo profilo Instagram proprio stamattina.