Raffaella Mennoia: “Ogni vipera muore del suo veleno”. Caos su UeD

Raffaella Mennoia: “Ogni vipera muore del suo stesso veleno”. Caos su Uomini e Donne. Su Instagram intervengono Simona Ventura, Nilufar, Federica Lepanto e Giulia Latini. I fan non hanno dubbi: “Ecco a chi si riferisce”

Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, scatena il caos social su Uomini e Donne. Il suo ultimo post su Instagram ha infatti provocato una serie di reazioni di personaggi vicini alla trasmissione, stimolando non poco gli umori dei fan. “Ogni vipera muore del suo stesso veleno”, ha scritto l’autrice, aggiungendo una didascalia: “Finalmente a casa… chi vi viene in mente leggendo questa frase? Buona serata Guys…#viper #vipere #serpi ps non è riferito a Mario Serpa”. Le parole hanno accesso un vespaio. Sotto al messaggio si sono fatte vive Nilufar Addati, Giulia Latini, Federica Lepanto e anche Simona Ventura, oltre a centinaia di follower.

Giulia Latini: “Nilufar e Vittoria Deganello, cosa vi viene in mente?”. Intanto i fan fanno il nome di Sara Affi Fella

“Nilufar e Vittoria Deganello, cosa vi viene in mente?” ha scritto l’ex corteggiatrice Giulia Latini. “Sto zitta”, la risposta fulminea della fidanzata di Giordano Mazzocchi. La Latini, poi, visti alcuni commenti dei fan su Mario Serpa, ha aggiunto: “Non mi risulta che nessuna abbia mai avuto problemi con Mario. Ma perché siete sempre sul piede di guerra su tutti i profili (riferendosi ad alcuni seguaci, ndr)”. Anche Simona Ventura si è fatta viva commentando la massima di Raffaella con un secco “Prima o poi”. Federica Lepanto, invece, ha talmente apprezzato la frase che ha pensato di ‘scipparla’ all’autrice: “Raffa, questa te la rubo”. Nel frattempo sono piovute sul post tante supposizioni e in molti hanno pensato che la frase sia riconducibile a Sara Affi Fella.

Sara Affi Fella riappare su Instagram prima di Natale

A proposito di Sara Affi Fella, negli ultimi giorni è trapelato un suo video social. La ragazza di Venafro, dopo essere stata travolta dallo scandalo che l’ha vista protagonista a Uomini e Donne, è sparita dal web. Prima di Natale, invece, è riapparsa in un breve filmato pubblicato tra le Instagram Stories di una sua amica.