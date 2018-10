Raffaella Mennoia, nuova frecciatina a Sara: “Mi incampuccio anche io”

Raffaella Mennoia e la nuova frecciatina a Sara Affi Fella

Nuova frecciatina da parte di Raffaella Mennoia nei confronti dell’ex tornista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella. Ormai l’autrice del noto programma ha dimostrato a tutti la sua grande delusione per quanto scoperto in queste settimane. Per chi ancora non si fosse informato al riguardo, Nicola Panico ha dichiarato alla produzione di essere stato insieme a Sara durante il percorso di quest’ultima nel Trono Classico. Si tratta di un segreto che è uscito fuori non appena la Affi Fella ha ufficializzato la sua relazione con Vittorio Parigini. Nicola si sarebbe sentito imbrogliato da Sara, tanto da scegliere di svuotare il sacco. Ma poi anche il calciatore ha deciso di prendere le distanze dall’ex tronista. Da quanto sappiamo, ancora l’Affi Fella non ha parlato con la redazione dopo quanto è uscito fuori. Sara pare preferisca restare in silenzio. L’unico gesto dell’ex di Nicola è stato quello di chiedere scusa a tutti attraverso le Stories di Instagram e poi ha chiuso il profilo. Ma questo a Raffaella non è bastato.

La Mennoia non le manda di certo a dire e ha dichiarato pubblicamente di essere rimasta delusa anche dalla reazione avuta da Sara in questi giorni. L’autrice avrebbe voluto vedere l’ex tronista tornare nel programma per dare qualche spiegazione riguardo la situazione. Ma l’ex tronista ha scelto di restare in silenzio e di non dichiarare nulla. Ed ecco che arriva una nuova frecciatina da parte di Raffaella. La Mennoia condivide una Storia che la ritrae con una felpa con il cappuccio e la didascalia: “Il prossimo anno mi incappuccio anche io”, scrive l’autrice. Probabilmente vuole ironizzare su alcune rivelazioni fatte da Nicola ultimamente.

Scendendo nel dettaglio, Nicola ha rivelato ultimamente che Sara sarebbe stata incappucciata dai suoi stessi familiari per permettele di raggiungere Vittorio Parigini a Torino. Lo scopo? Non mostrare al pubblico la direzione dell’ex tronista. Ed ecco che Raffaella, attraverso questo particolare, manda una frecciatina a Sara, ricordando anche che questa sera andrà in onda una nuova puntata di Temptation Island Vip.