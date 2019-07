Raffaella Mennoia vuota il sacco su alcuni ex degli show: “Ingrati”

Raffaella Mennoia vuota il sacco su alcuni ex concorrenti delle trasmissioni da lei seguite: “Ingrati”

Negli ultimi giorni sono fioccate critiche sul web per quanto riguarda l’operato di Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi a Uomini e Donne nonché responsabile del cast di Temptation Island. Alcuni spifferi vorrebbero il reality costruito a tavolino, con coppie recitanti un copione. In particolare, tale diceria si è diffusa sulla love story di Jessica Battistello e Andrea Filomena. La Mennoia già nella serata di ieri ha chiarito la vicenda (anche Filippo Bisciglia si è pronunciato sulla questione). Oggi è tornata a parlare, riservando eloquenti stilettate anche nei confronti di alcuni ex partecipanti del programma.

“So che è il desiderio di moltissimi che mi caccino”

“Ve ne dovete fare una ragione: farò il lavoro che faccio fino a quando lo deciderò io e fino a quando mi sarà data la possibilità di farlo” esordisce Raffaella rivolgendosi a coloro che la vorrebbero fuori dal suo ruolo. “Mettetevi l’anima in pace: non mi licenziano e non mi cacciano” prosegue per poi virare sugli esclusi e pure su coloro che ai programmi da lei seguiti vi hanno preso parte, salvo poi, almeno secondo la sua versione, non comportarsi in modo corretto. “So che è il desiderio di moltissimi che mi caccino. Di molti che non sono stati presi e di molti che in passato sono stati presi e poi si sono rivelate persone ingrate.”

Filippo Bisciglia difende Temptation Island dalle critiche

L’autrice non fa nomi, ma si evince chiaramente che certi tiri mancini a volte non provengono soltanto dall’esterno ma anche da qualcuno che ha partecipato alle trasmissioni. Per quanto riguarda la trasparenza di Temptation Island, nella serata di ieri, ha detto la sua anche il conduttore Filippo Bisciglia: “Tutto è molto semplice, basta avere fiducia in ‘noi’, nel lavoro che facciamo con tantissimo impegno e massima attenzione. Aggiungo un’altra cosa: non faremo mai un torto a ‘voi’ che da anni ci dimostrate tanto affetto #chiacchiere”