Filippo Bisciglia e Raffaella Mennoia: Temptation falso? Le spiegazioni

Filippo Bisciglia e Raffaella Mennoia rompono il silenzio sulle voci di coppie studiate “a tavolino” a Temptation Island: le spiegazioni del conduttore e dell’autrice

Filippo Bisciglia e Raffella Mennoia, rispettivamente il conduttore e l’autrice del cast di Temptation Island, nelle scorse ore sono intervenuti in prima persona per rispondere alle critiche piovute sul programma. Alcuni spifferi degli ultimi giorni hanno fatto credere a qualcuno che lo show sia in qualche modo studiato a tavolino e che vengano coinvolte coppie che recitano una parte. Tale chiacchiericcio si è fatto via via più forte, così da fare prendere una posizione netta al presentatore e al braccio destro di Maria De Filippi. I loro comunicati sono giunti dai loro profili Instagram, attraverso delle Stories.

Bisciglia: “Basta avere fiducia”

“Tutto è molto semplice, basta avere fiducia in ‘noi’, nel lavoro che facciamo con tantissimo impegno e massima attenzione. Aggiungo un’altra cosa: non faremo mai un torto a ‘voi’ che da anni ci dimostrate tanto affetto #chiacchiere”. Questo il post con cui Bisciglia ha voluto stroncare i sussurri di coloro che vogliono far credere che il programma non sia trasparente. Al conduttore ha fatto eco Raffaella Mennoia, soffermandosi in particolare sul caso di Jessica e Andrea. La coppia, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stata avvistata nelle scorse ore insieme in una pizzeria. E dunque sarebbe tornata dalla Sardegna assieme. Tuttavia tale fatto è stato smentito anche dai diretti interessati e non risulterebbe vero. Di questo e altro ha parlato la Mennoia.

Raffaella Mennoia: “Letto e visto un sacco di str…te”

“Ho visto e letto un sacco di str….te negli ultimi giorni e ore – esordisce Raffaella Mennoia -. Chi li ha avvistati mano nella mano in un ristorante (Andrea e Jessica, ndr), chi si è permesso di dire che era tutto organizzato… E non so a quale scopo… Non solo dando degli imbecilli a noi, nello specifico a me visto che la responsabilità del cast è mia, ma in più dandoci degli idioti per 21 giorni di lavorazione. Non è così.” L’autrice, infine, fa un appello ai blog e ai siti che trattano di Temptation Island, invitando a riportare anche le smentite dei fatti quando vengono fatte.