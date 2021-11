Raffaella Mennoia e il fidanzato Alessio Sakara: la scelta sul matrimonio

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Raffaella Mennoia e Alessio Sakara. La prima è l’autrice di Uomini e Donne nonché il braccio destro di Maria De Filippi; il secondo è il campion di arti marziali miste che da qualche anno conduce Tu si que vales accanto a Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni. La Mennoia e Sakara si amano da tempo e convivono a Roma con il cane Saki, assai famoso tra i telespettatori di C’è posta per te.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Raffaella Mennoia ha ammesso che Alessio Sakara l’ha conquistata con la sua simpatia. A detta dell’autrice tv lo sportivo è molto divertente e insieme si fanno un sacco di risate. Raffaella – che in passato ha lavorato pure come postina di C’è posta per te – ha inoltre affermato di non essere molto romantica e di non sognare le nozze.

“Il matrimonio è una cosa molto bella. Ma non è in programma. Non in questa vita”

Diversa la questione figli: tempo fa Raffaella Mennoia non ha nascosto la voglia di diventare madre anche se preferisce fare alla natura. Al contrario Alessio Sakara è padre di due bambini nati da una precedente relazione. Raffaella ha un ottimo rapporto con i figli del suo compagno.

Così come è granitico il legame con Maria De Filippi, che conosce ormai dal 1995. Raffaella non ha esitato a definire la conduttrice Mediaset una componente fondamentale della sua famiglia, la donna che le ha inevitabilmente cambiato la vita.

In passato Raffaella Mennoia – 47 anni – ha assicurato che non c’entra nulla con il coinvolgimento del compagno nel varietà di Tu si que vales, il varietà del sabato sera prodotto da Maria De Filippi che nel format ricopre anche il ruolo di giurato.

La moglie di Maurizio Costanzo ha pensato di coinvolgere Alessio Sakara dopo aver appreso della sua grande amicizia con Martin Castrogiovanni. La De Filippi ha dunque pensato di affiancare i due sportivi a Belen Rodriguez, che presenta lo show fin dalla prima edizione.

Una scelta più che azzeccata visto che Tu si que vales appassiona ogni sabato ben cinque milioni di telespettatori, battendo il competitor Ballando con le Stelle.