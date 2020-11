Strappo alla regola per Raffaella Mennoia. Da sempre molto restia a parlare della sua vita privata il braccio destro di Maria De Filippi ha deciso di raccontare qualcosa in più della sua relazione con Alessio Sakara. Una relazione che procede a gonfie vele da ormai sei anni. I due convivono a Roma e sono molto felici e affiatati. Al momento, però, nessun progetto di matrimonio: Raffaella e Alessio non sono intenzionati a cambiare nulla del loro rapporto perfetto.

Raffaella Mennoia ha assicurato che con Alessio Sakara forma una coppia molto normale, che preferisce vivere la loro liaison in privato, senza troppe smancerie o dediche romantiche in pubblico. Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti Raffaella ha ammesso che il pugile l’ha conquistata con la sua ironia. La Mennoia ha dichiarato che Sakara è un uomo straordinario, con grandi valori, che non scende a compromessi. “E poi non smette mai di riempirmi di attenzioni e tanto amore”, ha aggiunto l’ex postina di C’è posta per te.

Tra le tante cose Raffaella Mennoia ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa in merito alla conduzione di Alessio Sakara a Tu si que vales. La 46enne ha chiarito che non c’entra nulla con il coinvolgimento del compagno nel varietà del sabato sera prodotto da Maria De Filippi:

“Non c’è il mio zampino. Maria ha conosciuto Alessio grazie a Saki, il nostro cagnolone. Lui lo portava a trovarmi in studio e sono diventati amici. Sapendo della sua amicizia con Martin Castrogiovanni, gli ha proposto di coinvolgerlo per affiancare Belen al timone dello show e lui ha accettato”

Alessio Sakara, 39 anni, conduce con successo Tu si que vales – insieme a Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni – da ben tre anni. Ogni edizione appassiona più di sei milioni di telespettatori grazie al mix di esibizioni che forniscono ogni volta i vari concorrenti. Risate, divertimento e spensieratezza: sono questi gli ingredienti della trasmissione in onda su Canale 5.

Insieme da sei anni, Alessio Sakara e Raffaella Mennoia non hanno nascosto la voglia di allargare la famiglia. L’autrice di Uomini e Donne e Temptation Island ha confidato che parla spesso dell’argomento figli con Sakara. “Se dovesse arrivare ne saremmo molto contenti, ma non dipende solo da noi. Dipende anche un po’ dalla natura”, ha puntualizzato Raffaella.

Ad oggi la Mennoia non è ancora diventata mamma. Al contrario Alessio Sakara è papà di due bambini nati da una precedente relazione. Raffaella ha un ottimo rapporto con i figli del suo compagno. Così come è granitico il legame con Maria De Filippi, che conosce ormai dal 1995. Raffaella non ha esitato a definire la conduttrice Mediaset una componente fondamentale della sua famiglia.