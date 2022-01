Raffaella Fico sparita dal GF Vip: “Non vuole avere più niente a che fare”

Il retroscena sull’ex concorrente che non si è più vista in studio dopo una manciata di puntate: il gossip di Parpiglia

Raffaella Fico è assente in studio al Grande Fratello Vip da un bel po’ ormai. Cosa è successo? Molti potrebbero aver pensato a un’assenza per motivi di salute: ormai si pensa subito al Covid. Questo motivo vale per Biagio D’Anelli, che non può partecipare alle puntate perché è positivo, ed è lo stesso motivo che ha costretto Aldo Montano a saltare qualche puntata. Lo stesso non si può dire di Raffaella Fico, che è stata una delle protagoniste delle prime settimane della sesta edizione del GF Vip. La Fico è stata eliminata troppo presto per qualcuno, tanti pensano che avrebbe potuto dare ancora tanto alle dinamiche del programma ma è andata come è andata.

Perché Raffaella Fico non è più al GF Vip 6? A svelare che si tratta di una scelta e non di cause di forza maggiore è stato Gabriele Parpiglia. Oggi c’è stato un nuovo appuntamento delle Chicche di Gossip di Casa Chi, l’appuntamento con i giornalisti di Chi e Rosalinda Cannavò che conduce il format su Instagram. Parpiglia è partito da un altro gossip prima di parlare della Fico, infatti ha spiegato che come lei anche un altro concorrente ha lasciato in sospeso una frequentazione. Meno seria rispetto a quella di Raffaella, pare. Si tratta di Alessandro Basciano, che però appena ha messo piede nella Casa ha iniziato a vacillare prima per una e poi per un’altra. Ora fa coppia con Sophie Codegoni.

Allacciandosi a questo gossip, il giornalista ha spiegato che Raffaella Fico non ne vuole più sapere del Grande Fratello Vip 6. La sua dunque è stata una scelta ben precisa, queste le parole di Parpiglia:

“Non è mai più andata in studio, non è più presente. Come se non avesse fatto più parte del Grande Fratello. Non viene più, non vuole avere più niente a che fare con questo Grande Fratello”

Il giornalista di Casa Chi ha poi spiegato, anzi ricordato che al momento l’unica cosa che lega Raffaella Fico al Grande Fratello Vip 6 è la querela depositata contro Soleil Sorge. E no, non è un gossip: è tutto vero. La Fico ha confermato di aver querelato Soleil, per cui appena lei uscirà dalla Casa si avranno forse ulteriori aggiornamenti in merito a questa battaglia. Questa indiscrezione comunque fa luce sul motivo dell’assenza di Raffaella Fico in studio al GF Vip.