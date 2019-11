Raffaella Fico “Esseri inferiori, non ci sto”: l’affondo pro Balotelli e Pia, è polemica

Razzismo contro Balotelli, Raffaella Fico ritorna a Storie Italiane

Raffaella Fico a Storie Italiane ha avuto modo di parlare ancora una volta del razzismo contro il suo ex Mario Balotelli, come sapete padre di sua figlia Pia; già la scorsa settimana Raffaella aveva parlato di un episodio davvero agghiacciante che aveva coinvolto la bambina: accaduto che ha scatenato commenti di sostegno e di supporto nel Web e non solo, per il fatto che l’odio sparso dalla politica e il clima difficile di questi anni sta avendo ricadute anche sui più piccoli e indifesi.

La scelta di Ivan Zazzaroni contro il razzismo e l’odio sui social

Per parlare di odio in generale, quindi anche di aggressioni sui social, Eleonora Daniele ha invitato la Fico assieme a Ivan Zazzaroni; quest’ultimo ha ammesso di aver chiuso i suoi profili, e non gli si può dar torto perché non si capisce come mai una persona realizzata e che non ha atteggiamenti provocatori debba per forza sopportare (o ignorare, come si consiglia di fare) il giudizio degli hater. Il discorso ovviamente va esteso a tutti ma chi non ha un’attività sul Web e non vive di social non può costringersi a resistere a qualsiasi attacco gratuito.

Raffaella Fico e Pia: un amore profondo, poi la polemica su Balotelli

La Fico ha ribadito quanto detto la scorsa settimana parlando meglio del suo rapporto con Pia, di come la sta educando e ritornando ovviamente sugli attacchi a Balotelli: “Mia figlia – ha spiegato la showgirl – non conosce cosa vuol dire ‘razzista’, le trasmettiamo dei valori, il razzismo non esiste: è una forma d’ignoranza e bisogna combatterlo. Non avviene solo nel calcio – conclude – ma purtroppo anche in altri ambienti”. Discorso condivisibile che però ha trovato opposizione da parte di Maria Teresa Ruta, presente in collegamento, che ha sì condannato il razzismo ma con un tono piuttosto polemico ha altresì accusato Balotelli di aver esagerato: “Lui a sua volta ha sbagliato a reagire aizzando gli insulti. Devi dare il tuo pensiero”, queste le sue parole che ovviamente la Fico non ha condiviso: “Le reazioni – ha detto – in quel momento non le puoi gestire”; a dar man forte alla ragazza anche Ivan Zazzaroni.

Il futuro di Pia, Raffaella: “Non ci sto a farle vivere la rassegnazione di andare in giro con queste persone”

Gran parte del discorso di Raffaella ha comunque riguardato Pia: “Io – si è sfogata così – di farle vivere la rassegnazione di andare in giro con queste persone che insultano non ci sto. Sono esseri inferiori – così ha poi risposto a un’altra domanda di Eleonora Daniele – da allontanare e da non prendere in considerazione”. Discorso, quello della mamma, che tutti dovrebbero sottoscrivere.