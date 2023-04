Raffaella Fico, rivelazioni a Verissimo: luci e ombre su Balotelli

Dopo l’esperienza a “Back to school”, Raffaella Fico è tornata nuovamente in televisione, rilasciando un’intervista a Silvia Toffanin nella puntata di sabato 15 aprile di “Verissimo”. La showgirl campana si è concentrata maggiormente sulla relazione con Mario Balotelli, padre di sua figlia Pia. Raffaella e il calciatore hanno avuto una storia dal 2011 al 2012, dalla quale è nata la loro figlia che oggi ha 10 anni. Nonostante le turbolenze iniziali, i due sono riusciti ad instaurare un bellissimo rapporto d’amicizia. Addirittura, la Fico ha rivelato che l’ex compagno molto spesso confida in lei anche quando si tratta delle sue relazioni amorose:

Abbiamo un rapporto bellissimo. Davvero come se fossimo fratelli. Se litiga con la fidanzata, mi chiama e si sfoga. Ti giuro, stiamo anche quattro ore al telefono e io gli do consigli. Chiaro è che io posso esprimere la mia opinione, ma tale resta. Però, abbiamo un rapporto molto bello.

Tuttavia, l’ex vippona ha anche confessato che i due avrebbero cercato di riallacciare la loro storia d’amore negli anni, rendendosi poi conto di non essere adatti l’uno per l’altro e di voler pensare solamente ad essere dei buoni genitori per la loro piccola Pia. “Ma chi ci ha voluto riporvare, tu o lui?”, ha chiesto Silvia. “Entrambi, è stata una decisione presa insieme maturamente qualche annetto fa”, ha risposto Raffaella.

Riguardo un possibile ritorno di fiamma insieme al padre di sua figlia, però, la 35enne è stata categorica: “Lui fa parte della mia vita, perché è il papà di mia figlia ed è una persona importante. Però, se dovessi vederlo come mio compagno oggi o in un futuro assolutamente no”. Da lì, la conduttrice di “Verissimo” ha iniziato subito ad indagare, portando la Fico a confessare anche gli aspetti più ombrosi del suo rapporto con Balotelli:

Ci sono molte incompatibilità. Poi, la donna, lo sai, quando vieni tanto delusa, non c’è proprio più amore. Quindi, da parte mia non c’è più amore. C’è affetto, gli voglio bene, però se dovessi vedermi lui in un futuro in una vita attuale assolutamente no.

Ovviamente, il discorso non poteva che vertere sul difficile passato tra Mario e Raffaella. Lo sportivo, infatti, ha impiegato ben tre anni per riconoscere ufficialmente la figlia, provocando un immenso dolore nella showgirl. Nonostante sia molto tempo, è riuscita a dimenticare completamente il passato?

Io ne ho provato a parlare con lui, ma esula dal discorso, perché un po’ di rancore resta. Da parte mia no, io sono molto serena. Però, dall’altro lato lui dice ‘sì io ti ho fatto del male, ma allo stesso modo ne hai fatto tu a me’. E quando gli chiedo direttamente quale dolore io gli abbia provocato, esula un po’ dal discorso. Sono delle cose che anche tirare fuori dopo anni fanno male. E quindi la cosa migliore è non parlarne più.

Nel 2017, il 32enne ha avuto anche un altro figlio, di nome Lyon, dall’ex fidanzata di origini svizzere, Clelia. Quando la Toffanin le ha chiesto se fosse un padre presente per entrambi i suoi bambini, Raffaella ha tentennato:

Sai, è difficile conciliare le visite di Pia con le visite del bambino. Questa è una gestione sua, io non ho problemi. Quando i bambini si devono vedere, io do il massimo della disponibilità. Anzi, è fondamentale che abbiano un rapporto perché sono fratello e sorella. Poi, deve gestirla lui essendo il papà.

In ogni caso, l’ex gieffina ha poi ribadito quanto sia un papà presente per Pia, svelando anche che hanno passato tutti insieme le feste Pasquali. Chiaramente la bambina chiede spesso ai genitori di tornare insieme, ma, con il tempo, ha cominciato a capire che non succederà e ad accettare questa famiglia allargata. Ad oggi, Raffaella è single e sta aspettando l’uomo giusto per lei, anche se ha ammesso di stare molto bene anche da sola.