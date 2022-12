Raffaella Fico, querela a Soleil: com’è finita, lei cambia versione

Questa sera, in occasione di un’intervista esclusiva concessa a Casa Pipol, Raffaella Fico ha avuto la possibilità di fare chiarezza su quanto accaduto nei mesi scorsi con Soleil Sorge, con la quale c’è stata in ballo per diverso tempo una vera e propria causa legale. Circa un anno fa, infatti, Raffaella Fico aveva dichiarato di aver denunciato Soleil per averle dato della b.tch (in inglese: stronz..), un epiteto che la ex compagna di Mario Balotelli di certo non ha molto apprezzato.

In un primo momento sembrava che Raffaella Fico avesse già compiuto tutte le azioni necessarie per costringere Soleil ad affidarsi ad un avvocato. Eppure, quest’oggi, la sua versione è cambiata completamente. Raffaella Fico, come riporta anche Biccy, ha negato categoricamente di aver querelato Soleil, cambiando quindi versione. Ecco le sue dichiarazioni:

“La situazione con Soleil? A dire il vero nemmeno ho notato che ci fosse all’evento a cui ero la settimana scorsa. L’ho intravista a colazione forse. Ero con Alex e Delia e siamo stati benissimo. Lei non l’ho vista bene e non ci siamo nemmeno guardate. Se l’ho querelata? No, non più non l’ho più fatto. Poi ti dispiace per l’altra persona, viene fuori la parte umana quando devi firmare.”

Quanto detto delle scorse ore dalla Fico, in effetti, coincide con quello che mesi fa aveva dichiarato la stessa Soleil. Dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, l’influencer italo-americana aveva negato di aver mai ricevuto alcun avviso legale in merito. Intervistata da Casa Chi, l’influencer aveva commentato:

“Se ho ricevuto la querela? La denuncia di Raffaella Fico intendi? Ma sai qual è il problema? Le persone parlano spesso di querele e di diffide e conseguenze legali, senza poi conoscere di fondo cosa serve per portare a queste situazioni. Quindi no, non mi è arrivato proprio nulla. I miei legali sono tranquillissimi. E a questo punto saluto anche voi con il mio bye b..ch!”

Nell’intervista a Casa Pipol, fra le altre cose, Raffaella Fico ha anche avuto la possibilità di parlare della sua breve seconda esperienza all’interno della casa del GF Vip. Riguardo al suo ritorno nel reality di Canale 5, Fico ha dichiarato:

“Tornare al GF è stato più difficile di come pensassi. Da donna matura e strutturata è più complicato ambientarsi. A dire il vero mi aspettavo un’accoglienza diversa e delle persone diverse. Mi sono presa con pochi di loro. Poi con persone che a pelle non ti piacciono è difficilissimo. Io lì non andavo d’accordo con qualcuno. Ogni mattina ti trovi questa persona davanti… con l’età inizi a non sopportare certe cose. Quindi ho iniziato a viverla male chiudendomi anche. Non ho dato quello che potevo dare e ha condizionato il mio percorso questa cosa. Non sono stata me stessa al completo.”

Raffaella Fico, che era diventata una gieffina per la prima volta nell’ormai lontano 2008 nell’ottava edizione della versione nip dei reality, ha poi aggiunto:

“Non mi piaceva il gruppo nel quale mi sono trovata a parte alcune persone. Poi c’erano anche attacchi delle opinioniste e mi dicevo ‘ma come danno pure ragione a quella persona?’. Con Adriana mi sono trovata bene, con Sonia no e l’ho detto. Mi sono ritrovata spaesata in quel contesto. Se dovessi rientrare al GF Vip preferirei farlo da single senza un compagno fuori. Adesso non sto più con il fidanzato dell’anno scorso”.

Soleil Sorge: la sua nuova vita da “scrittrice” e opinionista

La bella Soleil sta vivendo un momento d’oro. Dopo aver pubblicato il suo primo vero libro, “Manuale della stronz.”, la modella italo-americana è stata scelta dalla produzione del Grande Fratello Vip per prendere il posto di Sonia Bruganelli in veste di opinionista nella trasmissione di Canale 5, al fianco di Pierpaolo Pretelli. Si tratta di una sostituzione momentanea, che però riporterà finalmente la modella al centro della scena dopo gli ultimi mesi passati “nel backstage” al GF Vip Party, sempre in compagnia del fidanzato di Giulia Salemi.