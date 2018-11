Raffaella Fico e Moggi, crisi superata: l’indiscrezione sulle nozze imminenti

Raffaella Fico, nozze imminenti con Alessandro Moggi? Dopo la crisi i due ci riprovano

Raffaella Fico e Alessandro Moggi sono tornati insieme, è ufficiale. A riportare la notizia è stato in esclusiva il settimanale Chi che, nell’ultimo numero in edicola, ha parlato anche di possibili e imminenti nozze tra i due. La crisi che li avrebbe portati alla separazione, ad oggi, parrebbe essere superata definitivamente. Il giornale diretto da Alfonso Signorini, anche se pronto a scommettere sui fuori d’arancio, ha voluto però sentire l’attuale fidanzato di Raffaella Fico. Moggi, interpellato sulla questione, non ha parlato di matrimonio. Se son rose, quindi, è probabile che presto fioriranno.

Raffaella Fico e Moggi, crisi superata: il matrimonio? Alessandro risponde: “Ci riproviamo”

Raffaella Fico e Moggi, dopo tre mesi di pausa, hanno preferito dare una seconda possibilità alla loro storia d’amore. Superata la crisi, inoltre i due potrebbero star pensando seriamente di diventare marito e moglie. A lanciare questo scoop, come anticipato sopra, è stato il settimanale Chi, pubblicando in esclusiva le foto che ritraggono la coppia di nuovo insieme. Alessandro Moggi, contattato dal giornale, in merito al riavvicinamento con Raffaella Fico si è però limitato a dire semplicemente: “Ci riproviamo”.

Raffaella Fico vicina a Mario Balotelli: il gossip impazza dopo la separazione da Alessandro Moggi

Di Raffaella Fico, qualche settimana fa, giornali e siti di gossip avevano scritto soprattutto in merito ad un possibile ritorno di fiamma con Balotelli. La showgirl, dopo la rottura con Moggi, sarebbe stata vista spesso a Monte Carlo (dove abita il calciatore), alimentando così le speranze dei fan che li avrebbero voluti rivedere insieme. Ad oggi, però, questi rimangono solo dei rumours senza riscontro. Raffaella Fico, per il momento, sembrerebbe intenzionata a far funzionare le cose con Alessandro e del suo ex, quindi, non pare essere più interessata.