Raffaella Fico in tv col fidanzato Piero: confidenze, “A letto ci piace…”

Raffaella Fico è tornata in tv! La showgirl di Napoli è stata protagonista di un servizio de Le Iene sulle intime abitudini dei Vip. L’ex di Mario Balotelli si è così presentata insieme al nuovo fidanzato Piero Neri, che non fa parte del mondo dello spettacolo. Un vero e proprio debutto televisivo per la coppia, che ha fatto confidenze bollenti nel programma di Italia Uno.

Raffaella Fico e Piero Neri hanno ammesso che c’è molta passione tra di loro, tanto da fare l’amore tutti i giorni. La posizione preferita? Quella del cammello. La Fico, divertita, ha preferito non aggiungere dettagli su questa tipologia che non esiste di fatto nel Kamasutra. Stando però alle informazioni trapelate in rete dovrebbe trattarsi di una posizione alquanto bizzarra durante la quale l’uomo tiene la donna senza appoggiarsi da nessuna parte.

Con le braccia alzate si cerca di muovere la schiena come a simulare un ridicolo collo lungo in agitazione, quello del cammello appunto. Raffaella e Piero hanno inoltre confidato il posto più strano dove hanno consumato: nel bagno del dentista. A quanto pare durante una visita di controllo non sono riusciti a tenere a bada la passione…

Chi è Piero, il nuovo fidanzato di Raffaella Fico

Piero Neri ha 45 anni – Raffaella Fico ne ha 33 – ed è un imprenditore. È l’erede di un’impresa mercantile di Livorno ed è legato alla showgirl dall’estate 2021. I due si sono conosciuti grazie ad amici in comune e non si sono più lasciati.

Piero è molto amico di Gianmaria Antinolfi, altro uomo d’affari noto ai più per la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove ha incontrato l’attuale fidanzata Federica Calemme. Neri ha instaurato un bel rapporto con Pia, la figlia che Raffaella Fico ha avuto nove anni fa dall’ex compagno Mario Balotelli.

Nonostante la relazione sia iniziata da poco Raffaella Fico e Piero Neri fanno sul serio e l’ex gieffina ha spiegato che parlano già di matrimonio. La Fico non è mai convolata a nozze sebbene abbia vissuto più di un legame importante. Tutti, però, sono finiti male. Secondo Raffaella Piero è l’uomo giusto, quello del per sempre.