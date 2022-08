Non c’è pace in amore per Raffaella Fico. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha annunciato su Instagram di non essere più fidanzata. La soubrette ha detto addio all’ultima fiamma, l’imprenditore Piero Neri. Una storia d’amore importante, sbocciata un anno fa, sulla quale la Fico contava molto. Eppure, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la rottura…

“A dire il vero l’ho lasciato…non sono più fidanzata”, ha dichiarato Raffaella Fico su Instagram. La 34enne, ex fiamma di Mario Balotelli, ha aggiunto: “Lasciamo stare…brutta pagina sentimentale, si è rivelato per me una grande delusione”. Al momento la Fico ha preferito non aggiungere ulteriori dettagli ma è chiaro che sia accaduto qualcosa di irreparabile.

Fino a qualche mese fa la love story tra Raffaella Fico e Piero Neri procedeva a meraviglia. L’uomo si era lasciato intervistare con la compagna da Le Iene e aveva presenziato alla Prima Comunione della piccola Pia, la figlia che Raffaella ha avuto nove anni fa da Balotelli. Proprio quest’ultimo aveva stretto in tale occasione un buon feeling con Neri. Cosa è accaduto di così grave da spingere Raffaella a definire Piero una brutta pagina della sua vita?

Chi è Piero Neri

Piero Neri ha 45 anni – undici più di Raffaella Fico – ed è un imprenditore. È l’erede di un’impresa mercantile di Livorno ed era legato alla showgirl dall’estate 2021. I due si sono conosciuti grazie ad amici in comune e per un anno hanno vissuto una storia d’amore intensa e passionale.

Piero è molto amico di Gianmaria Antinolfi, altro uomo d’affari noto ai più per la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove ha incontrato l’attuale fidanzata Federica Calemme. Neri aveva instaurato un bel rapporto con Pia, la figlia che Raffaella Fico ha avuto nove anni fa dall’ex compagno Mario Balotelli.

Raffaella Fico e Piero Neri hanno subito fatto sul serio, tanto da parlare senza troppi problemi di matrimonio e una vita insieme. Un progetto che però è sfumato velocemente. La Fico non è mai convolata a nozze sebbene abbia vissuto più di un legame importante. Tutti, però, sono finiti male.

L’ex gieffina è stata piuttosto sfortunata in amore: dal legame con Super Mario, col quale oggi è riuscita a ricucire un rapporto, alle liaison travagliate con il produttore Gianluca Tozzi, figlio del più noto Umberto, e il procuratore sportivo Alessandro Moggi. Ha avuto pure un breve flit con il giovane imprenditore toscano Giulio Fratini.