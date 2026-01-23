Raffaella Fico e Armando Izzo, è finita? La decisione di lui di trasferirsi svela la verità

Raffaella Fico e Armando Izzo sono ancora una coppia? La domanda ha iniziato a circolare insistentemente la scorsa settimana, quando sul profilo Instagram del calciatore sono apparse storie alquanto bizzarre in cui si sono letti messaggi come “Addio amore, faccio schifo” oppure “Sono a put**ne, telefono spento”. Il giocatore si è affrettato a dire che gli è stato hackerato l’account e che non era lui l’autore di quei contenuti. Tuttavia c’è chi ha nutrito dubbi sulla sua versione, dicendo che se un profilo è hackerato non è nella disponibilità dell’utente frodato. Da qui i sospetti: come ha fatto Izzo a rientrare subito in possesso dell’account?

Raffaella Fico e Armando Izzo, lui per amore torna all’Avellino

Dopo tale vicenda, sono uscite altre indiscrezioni sulla coppia. L’esperto di gossip Amedeo Venza ha riferito che una ‘talpa’ avrebbe visto Izzo e Fico in un ristorante, affermando che i due avessero musi lunghi e che non interagissero. Allora intervenne la showgirl che smentì la ricostruzione circolata sul suo conto e su quello del compagno. Si arriva alle scorse ore, con Raffaella che ha tolto qualsiasi dubbio sulla sua situazione sentimentale. Tra le sue storie Instagram ha pubblicato uno scatto in cui la si vede amorevolmente abbracciata al giocatore. Casomai ci sia stata una crisi, è stata brillantemente superata.

Tra l’altro, notizia dell’ultima ora, Izzo è pronto a lasciare il Monza e a trasferirsi all’Avellino, città che 12 anni fa lo ha lanciato nel mondo professionistico del calcio. La firma è prevista a breve. Sulla scelta di tornare a “casa”, avrebbe anche pesato non poco la volontà del giocatore di avvicinarsi proprio alla compagna Raffaella Fico, che dimora in Campania. Una decisione che prova una volta di più che la coppia è unita e che non c’è alcuna rottura all’orizzonte.

Nelle scorse settimane, Raffaella e Armando hanno affrontato un dramma personale molto doloroso. I due aspettavano un bebè da 5 mesi, ma la showgirl ha subito un aborto spontaneo. Anzi, come lei stessa ha spiegato a Verissimo, è stata protagonista di un parto prematuro che purtroppo non ha lasciato scampo alla creatura che portava in grembo.