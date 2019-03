Raffaella Fico e Alessandro Moggi, storia finita? Parla lui: la verità

By

Raffaella Fico e Alessandro Moggi, storia finita? Parla il procuratore sportivo dopo il gossip sulla sua relazione con la modella: la verità

Venti giorni fa il settimanale Chi lanciava l’indiscrezione: Alessandro Moggi e Raffaella Fico potrebbero essere giunti al capolinea. A dar manforte alla voce diversi indizi, tra cui le foto ‘comuni’ sparite dal profilo Instagram dell’ex di Mario Balotelli. Sulla vicenda è poi calato il sipario, finché oggi il procuratore sportivo ha rotto gli indugi pubblicando un post social che ha fatto luce sui rumors dei giorni scorsi: lui e la Fico stanno ancora insieme. Per mettere fine al vociferare ha piazzato una tenera foto con lei, cinta dal suo abbraccio. “Noi…❤️… l’amore soprattutto e sopra TUTTI”, queste le parole con cui ha sancito il suo amore per la modella.

Fico e Moggi tra rumors e voci di crisi

La voce sul presunto addio tra Raffaella e Alessandro era giunta inaspettata. Un fulmine a ciel sereno, visto che tra i due c’erano in progetto addirittura le nozze, di cui erano già state rese note le pubblicazioni come ha riportato in dicembre il settimanale DiPiù. Le pubblicazioni erano state affisse nel Comune di Napoli e il matrimonio sarebbe dovuto celebrarsi proprio nel 2019. I rumors di crisi hanno messo sottosopra tutto questo, spifferando inoltre di un presunto avvicinamento di Moggi a un’altra donna. Ora, però, tutto è rientrato e la relazione procede. Resta da capire se il lieto evento che dovrebbe portare la coppia all’altare si terrà comunque o se sarà fatto slittare.

Raffaella Fico, l’ospitata a Storie Italiane e il silenzio sulla love story con Moggi

Negli scorsi giorni, più precisamente nella mattinata del 20 marzo, Raffaella Fico è sbarcata nel salotto televisivo Rai di Storie Italiane. Tuttavia, chi si aspettava una dichiarazione o un chiarimento sulla sua situazione sentimentale è rimasto deluso. Nessun accenno al compagno Alessandro Moggi, nessuna parola sulle tambureggianti voci di crisi. Finalmente oggi il mistero è stato svelato: lei e Alessandro sono uniti, “sopra a TUTTI”.