Raffaella Fico, dure accuse: “Ho sempre lavorato con il mio corpo”

Raffaella Fico, dure accuse sui social e a Storie Italiane: la modella si difende

Dure accuse sui social per Raffaella Fico, che si difende a Storie Italiane. Scendendo nel dettaglio, le critiche arrivano sia in studio che su Instagram e riguardano proprio le foto da lei condivise. A detta di molti, la showgirl mostrerebbe troppo il suo corpo con lo scopo di attirare l’attenzione su di sé. A Eleonora Daniele e con l’aiuto di Corinne Clery, Raffella ammette di aver fatto un percorso televisivo in cui si è ritrovata a usare la sua fisicità. Inutile, infatti, dire che la Fico è davvero una bellissima ragazza, con un fisico mozzafiato. Lei stessa confessa di aver usato il suo corpo, ma senza andare oltre. Ci tiene, appunto, a precisare che non condivide ogni giorno foto che la ritraggono nuda. Non è stata lei a scegliere di usare la sua fisicità, ma semplicemente le hanno proposto alcune cose a cui lei ha deciso di dire sì. Non solo, Raffaella ricorda di essere comunque nata come modella e di aver, pertanto, sempre lavorato con il suo corpo. Naturalmente in studio c’è chi non è d’accordo con le sue idee.

Raffaella Fico si difende dalle accuse: la modella criticata per le foto condivise sui social

“Io non mi mostro sui social nuda ogni giorno, ho sicuramente fatto un percorso televisivo in cui ho usato la mia fisicità”, dichiara la Fico a Storie Italiane. Nel programma condotto da Eleonora Daniele, alcuni ospiti ribattono alle sue affermazioni e lei continua: “Non ho scelto di usarla io, mi hanno proposto delle cose a cui ho detto sì, poi man mano si cresce e il percorso lavorativo si evolve”. Intanto, Roberta Bruzzone ci tiene a fare una precisazione importante: le uniche curve di cui nessuno dovrebbe provare mai vergogna di mostrare sono nella testa. Raffaella, nel frattempo, continua con il suo pensiero: “Io comunque nasco come modella, ho sempre lavorato con il mio corpo anche se non ne faccio un’arma”.

Raffaella Fico, la sua vita sui social tra selfie e momenti dedicati alla figlia

La Fico vuole precisare, così, che non condivide delle foto che la ritraggono nuda, anzi. Infatti, sul suo profilo Instagram possiamo vedere i post dedicati alla sua vita quotidiana. La modella pubblica immagina che la ritraggono insieme alla figlia oppure con un nuovo outfit di fronte allo specchio, naturalmente non mancano quelle in costume.