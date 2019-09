Balotelli in campo con in braccio la figlia: la reazione di Raffaella Fico

Balotelli entra in campo a Napoli stringendo tra le braccia la figlia Pia: la reazione di Raffaella Fico

Mario Balotelli, tenero papà. Il calciatore, prima della partita Napoli-Brescia, è entrato al San Paolo stringendo tra le braccia la figlia Pia. Mai si era visto SuperMario con la bimba allo stadio. Lui stesso, per questa ‘esclusiva’, ha detto la sua, dichiarandosi emozionatissimo. Anche Raffaella Fico, mamma di Pia ed ex di Balotelli, ha accolto il gesto del giocatore con entusiasmo, pubblicando sui social dei video e delle foto del babbo con in braccio la piccola, con tanto di maxi cuore a corredo. I tempi delle ruggini tra i due ex sono ormai archiviati.

Mario Balotelli in campo con la figlia Pia: “Un sogno che si avvera. Ti amo amore mio”

“Un sogno che si avvera. Ti amo amore mio. Grazie a tutti i tifosi del Brescia venuti fin qua! La sconfitta fa sempre male ma a testa alta andiamo avanti con voglia e determinazione! Bravi ragazzi!”. Questo il commento di Balotelli al post che lo ritrae con Pia all’ingresso in campo nello stadio San Paolo. E pazienza se il match sportivo non è andato nel migliore dei modi (il Napoli ha sconfitto il Brescia 2 a 1. SuperMario ha realizzato la marcatura della Leonessa). L’amore per la figlia viene prima di tutto e tutti.

Raffaella Fico su Balotelli: “L’ho perdonato perché è sempre il padre di mia figlia”

Ricordiamo che Pia è venuta alla luce dopo la fine della relazione tra il calciatore e la modella. Inizialmente Balotelli ha nutrito dei dubbi sulla sua paternità, costringendo la Fico a fare il test del Dna. Proprio pochi giorni fa, Raffaella, ospite del programma Rai Storie Italiane, è tornata sulla vicenda: “Credo che quella sia l’umiliazione più grande che una donna possa ricevere. Non è semplice da superare, ma si va avanti. L’ho perdonato perché è sempre il padre di mia figlia. Quando si è giovani si può sbagliare”. Oggi lei e Mario hanno dei buonissimi rapporti. Impossibile che la famiglia possa riunirsi? “Nella vita tutto può succedere, però non è una cosa che sto valutando io e che sta valutando lui. Per il momento no, diamo solo amore a nostra figlia”, ha concluso Raffaella.