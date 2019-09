Raffaella Fico confessa: “Ho perdonato Balotelli per amore di mia figlia”

Raffaella Fico ospite a Storie Italiane si è espressa sulle offese che riceve sul web ed ha parlato di Mario Balotelli. Ecco che cosa ha rivelato

Oggi Raffaella Fico è stata ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane. Durante la puntata la modella napoletana ha prima di tutto affrontato un argomento molto importante, quello delle offese sul web e poi si è lasciata andare ed ha parlato della sua vita privata e di quello che oggi è il suo rapporto con Mario Balotelli, suo ex fidanzato e padre di sua figlia. La vita sentimentale di Raffaella è stata molto burrascosa e chiacchierata. Poco tempo fa, infatti, venne travolta dalle critiche dopo che si seppe che aveva incontrato Francesco Caserta, ex fidanzato di Paola Caruso e padre di suo figlio. Con lui, però, non è successo proprio nulla. Solamente tanto, tanto, gossip intorno ad un incontro che non ha avuto nessun significato particolare.

Raffaella Fico: “Ho subito l’umiliazione più grande che una donna possa ricevere”

Con Mario Balotelli, fortunatamente, le cose sono cambiate. Se prima Raffaella non era in ottimi rapporti con lui ora va decisamente meglio. Eleonora Daniele durante l’intervista le ha ricordato che il calciatore quando seppe che era rimasta incinta chiese il test del DNA della bambina, facendo intendere a tutti che lui non era certo di essere il padre. Un gesto terribile, quello di Balotelli che, però, Raffaella Fico ha ammesso di aver perdonato: “Credo che quella sia l’umiliazione più grande che una donna possa ricevere. Non è semplice da superare, ma si va avanti. L’ho perdonato perché è sempre il padre di mia figlia. Quando si è giovani si può sbagliare”. La showgirl ha poi ribadito che con il suo ex fidanzato ha un ottimo rapporto ma che per ora non c’è nessun ritorno di fiamma. Raffaella Fico, però, sembra non escludere nulla. Quando la Daniele infatti le ha chiesto: “Non c’è possibilità, insomma, di riunire la famiglia?”, lei ha risposto così: “Nella vita tutto può succedere di tutto però non è una cosa che sto valutando io e che sta valutando lui. Per il momento no, diamo solo amore a nostro figlia”.

Raffaella Fico e gli insulti sul web: “Prima di pubblicare una foto mi prende un po’ d’angoscia”

Un argomento importante che si è affrontato durante l’intervista a Raffaella Fico nella puntata odierna di Storie Italiane è stato il ricevere insulti sul web. La modella napoletana al giorno ne riceve davvero tanti ma ha rivelato di non soffrirne più. “Prima di pubblicare una foto un po’ di angoscia mi prende… ma posso dire che comunque ormai sono una donna formata, e per questo dico che se andassero ad attaccare una ragazzina o un’adolescente, potrebbe realmente starci male”, ha affermato con decisione.