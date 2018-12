Raffaella Fico a Vieni da me: “Cristiano Ronaldo non mi ha ringraziato”

Le nuove dichiarazioni di Raffaella Fico su Cristiano Ronaldo

Raffaella Fico è tornata a parlare di Cristiano Ronaldo a Vieni da me, il nuovo programma di Rai Uno. Qualche mese fa la soubrette ha difeso il calciatore della Juventus dalle accuse di molestie. L’ex del Grande Fratello ha vissuto una fugace relazione con il portoghese prima dell’incontro con Mario Balotelli, che gli ha regalato la figlia Pia, e prima dell’attuale fidanzato Alessandro Moggi. “Cristiano è come lo vedi: un bell’uomo, molto attento al suo fisico. È un po’ egocentrico ma prende sul serio il suo lavoro. Ama il calcio ed è molto attento. Stento a credere alle accuse contro di lui: con me è stato un gentiluomo”, ha confidato la napoletana a Caterina Balivo. “Se mi ha ringraziato dopo le mie parole? No, ma va bene così. Non ci tengo”, ha aggiunto la Fico.

Il nuovo rapporto tra Raffaella Fico e Mario Balotelli

Nell’intervista a Vieni da me, Raffaella Fico si è soffermata a parlare pure di Mario Balotelli. Dopo i litigi di qualche anno fa, Raffaella e Mario hanno ricucito un legame per il bene della figlia Pia. “Oggi i rapporti sono distesi, siamo molto sereni. Lo raggiungo spesso a Nizza in modo che Pia possa trascorrere un po’ di tempo con il padre. Lei è felice di stare con lui”, ha spiegato Raffaella, che vive da tempo a Napoli. Ma nel 2019 si trasferirà a Milano, subito dopo il matrimonio con l’attuale fidanzato Alessandro Moggi. I due stanno decidendo data e location mentre in Comune sono già apparse le pubblicazioni delle nozze.

Raffaella Fico sta per sposare il fidanzato Alessandro Moggi

“Alessandro Moggi è il mio presente e stiamo costruendo insieme il nostro futuro. Crisi? In tutte le coppie ci sono alti e bassi”, ha detto Raffaella Fico, felice dal 2016 accanto al procuratore sportivo nonché figlio del più famoso Luciano.