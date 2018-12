Raffaella Fico e Moggi si sposano davvero: ci sono le pubblicazioni delle nozze

Nel 2019 ci sarà il matrimonio di Raffaella Fico e Alessandro Moggi

Raffaella Fico e Alessandro Moggi fanno sul serio: nel 2019 si sposeranno! Il settimanale Di Più è riuscito a fotografare le pubblicazioni del matrimonio pubblicate dal Comune di Napoli, la città dove la soubrette è nata e cresciuta e dove vive ancora tuttora. Dunque, la crisi della scorsa estate è solo un ricordo e a due anni dal primo incontro la napoletana e il figlio di Luciano Moggi sono pronti a diventare marito e moglie. Al momento non è ancora stata svelata la data ufficiale del lieto evento ma dovrebbe essere nei mesi più caldi. “La data è da decidere. Di sicuro stiamo cercando la location giusta. A me piace l’idea di trovare una chiesa sconsacrata per il rito civile”, ha ammesso la 30enne in una recente intervista a La Gazzetta dello Sport. Per la Fico si tratta del primo matrimonio, mentre Alessandro è già stato sposato con Fabrizia, che gli ha regalato due figli, oggi adolescenti.

Il matrimonio di Raffaella e Moggi è stato rimandato più volte

La proposta di matrimonio di Alessandro Moggi a Raffaella Fico è arrivata pochi mesi dopo il primo bacio. Nel 2016 il procuratore sportivo ha organizzato un viaggio a New York e qui, durante una cena romantica, ha tirato fuori una scatolina con un anello d’oro e brillanti. Un pegno d’amore importante, che ha emozionato la Fico, fino a quel momento sfortunata in amore. Tra lavoro e litigi, le nozze sono state rimandate negli ultimi due anni. Ma ora non ci sono più imprevisti: questo matrimonio s’ha da fare!

Raffaella Fico pronta a lasciare Napoli per Milano

Dopo il matrimonio con Alessandro Moggi Raffaella Fico lascerà la sua Napoli. Il procuratore sportivo ha da poco acquistato una nuova casa a Milano e qui si trasferirà sicuramente la showgirl con la piccola Pia, la figlia avuta cinque anni fa da Mario Balotelli. “Con il mio ex i rapporti sono ottimi, è tutto tranquillo”, ha assicurato Raffaella a proposito dell’attaccante del Nizza.