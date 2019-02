Raffaella Fico compie 31 anni: il regalo del fidanzato Alessandro Moggi

Il compleanno di Raffaella Fico: l’omaggio del fidanzato Alessandro Moggi

Raffaella Fico ha spento le 31 candeline. Un compleanno importante per la soubrette, che rispetto al passato è più che mai serena. Gran parte del merito va al nuovo fidanzato, il procuratore sportivo Alessandro Moggi, figlio del più noto Luciano. I due stanno organizzando il matrimonio, che sarà celebrato entro la fine dell’anno. Nell’attesa Moggi Junior ha omaggiato la Fico di un dolce regalo di compleanno. Come fa sapere il settimanale Chi, Alessandro ha donato alla fidanzata un grosso mazzo di rose rosse con il seguente bigliettino: “Come il primo giorno…ti amo. Buon compleanno”. L’ex di Balotelli ha festeggiato tale ricorrenza con una festa a casa in compagnia di Moggi, alcuni amici e famigliari.

Raffaella Fico e Alessandro Moggi si sposano nel 2019

“La data è da decidere. Di sicuro stiamo cercando la location giusta. A me piace l’idea di trovare una chiesa sconsacrata per il rito civile”, ha ammesso Raffaella Fico in una recente intervista a La Gazzetta dello Sport. Per la napoletana si tratta del primo matrimonio, mentre Alessandro è già stato sposato con Fabrizia, che gli ha regalato due figli, oggi adolescenti. Dopo il matrimonio con Alessandro Moggi Raffaella Fico lascerà la sua Napoli. Il procuratore sportivo ha da poco acquistato una nuova casa a Milano e qui si trasferirà sicuramente la showgirl con la piccola Pia, la figlia avuta cinque anni fa da Mario Balotelli.

Raffaella Fico e il nuovo rapporto con Mario Balotelli

“Con il mio ex i rapporti sono ottimi, è tutto tranquillo”, ha assicurato Raffaella Fico a proposito del suo ex fidanzato Mario Balotelli.