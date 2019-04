Raffaella Fico in imbarazzo su Balotelli: Eleonora Daniele la sorprende

Storie Italiane, la conduttrice Eleonora Daniele sorprende Raffaella Fico sull’ex Mario Balotelli. La showgirl si imbarazza

Grande imbarazzo per Raffaella Fico a Storie Italiane. La padrona di casa, Eleonora Daniele, l’ha sorpresa chiedendole di Mario Balotelli, suo ex e padre della piccola Pia, la bambina nata proprio dalla loro relazione. La showgirl è rimasta senza parole ed imbarazzata ha soltanto sorriso, tra le risate dei presenti i studio. Una domanda che l’ha colta chiaramente di sorpresa, non si aspettava che la Daniele mettesse in mezzo al suo discorso il suo ex fidanzato, con il quale le cose non si erano messe troppo bene dopo la nascita della figlia e con il quale si vociferava un ritorno di fiamma, mai avvenuto. Raffaella Fico, spesso presente come opinionista nel programma di Rai 1, stavo raccontando il suo rapporto con la fede, spiegando anche che è per questo motivo che ha scelto per sua figlia il nome di Pia, appunto. E proprio in quel momento, la domanda incriminata, sulla scelta religiosa di Mario Balotelli. Gelo in studio e sorrisi di circostanza.

Raffaella Fico e Mario Balotelli: il loro rapporto dopo la nascita di Pia

La piccola Pia, la figlia di Raffaella Fico e Mario Balotelli, è nata quanto le cose nella coppia erano già finite e il calciatore finì al centro di un vero e proprio caso mediatico per aver stentato a riconoscere la figlia. Le cose poi sono migliorate e Raffaella e Mario hanno ritrovato un’equilibrio per il bene della bambina. La Fico poi ha ritrovato l’amore accanto ad Alessandro Moggi. Tira e molla e continui gossip stanno caratterizzando la loro storia d’amore. Se si parlava di matrimonio, siti e giornali ipotizzavano un loro addio ma è stato il procuratore sportivo a smentire la notizia. In un post Instagram, si legge una dedica speciale alla compagna con tanto di foto: “Noi…❤️… l’amore soprattutto e sopra TUTTI“, queste le parole con cui ha sancito il suo amore per la modella. La foto però ora è stata misteriosamente cancellata, cosa c’è dietro ancora?

Raffaella Fico e il presunto ritorno di fiamma con Balotelli

Il presunto riavvicinamento tra Raffaella Fico e Mario Balotelli è puro gossip! Erano tante le voci che si rincorrevano negli scorsi mesi circa un ritorno di fiamma tra i due. Galeotti furono gli avvistamenti della showgirl a Nizza e Monte Carlo, città dove vive il calciatore. Possiamo immaginare però che i loro incontri non c’entrino nulla con la loro situazione sentimentale ma avrebbero a che fare con la piccola Pia.