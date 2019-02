Raffaella Fico ammette di aver rifatto il seno ma avverte: “Attenzione agli eccessi”

L’ex di Mario Balotelli favorevole alla chirurgia estetica

Raffaella Fico ammette di essere ricorsa al chirurgo estetico. Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1, l’ex compagna di Mario Balotelli confessa di aver ceduto alla tentazione di sottoporsi alla chirurgia plastica. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata ospite di un momento speciale della puntata dedicato proprio alla chirurgia estetica. In studio si è parlato dei pericoli a cui si può andare incontro se non ci si affida a professionisti esperti e seri. Dopo aver sempre negato con forza e convinzione di essere ricorsa al bisturi, oggi l’ex gieffina ha ammesso di aver rifatto il seno. Raffaella è finita spesso nel mirino degli haters che in diverse occasioni l’hanno accusata di aver decisamente esagerato con i ritocchini. Oggi per mettere a tacere tutte le malelingue, la modella ha confessato di essere favorevole alla chirurgia estetica e di essere ricorsa ai bisturi per “ritoccare” il seno.

Raffaella Fico e le offese sul web

Raffaella Fico ha voluto denunciare davanti le telecamere di Rai1 di essere stata in troppe occasioni oggetto di critiche e di vere e proprie offese per il suo aspetto fisico. In tanti sui social l’hanno attaccata sostenendo che abbia esagerato con i ritocchini. Lei ha ribadito che spesso le immagini ingannano grazie all’uso di filtri e pose particolari. L’ex di Mario Balotelli però questa volta ha anche detto di più, ammettendo di essersi rifatta il seno e di sentirsi così più donna. Con quest’ammissione la showgirl, che presto potrebbe convolare a nozze con il compagno Alessandro Moggi, spera di aver messo a tacere le critiche.

Raffaella Fico: “No agli eccessi e affidarsi sempre agli esperti”

Raffaella Fico ha ammesso dunque di aver rifatto il seno e si è detta favorevole alla chirurgia plastica che può essere un modo per superare certi limiti e vedersi nella miglior versione di sè stessi. L’ex di Mario Balotelli però ha voluto lanciare un appello, soprattutto alle più giovani, dichiarando che è fondamentale affidarsi sempre a professionisti seri e non perdere mai il senso della misura.