Raffaella Fico e Alessandro Moggi: in vacanza prima del matrimonio

Raffaella Fico e Alessandro Moggi volano insieme a New York

Hanno affrontato un brutto periodo per la loro relazione, la showgirl Raffaella Fico e il procuratore sportivo Alessandro Moggi. Ma nelle ultime ore, sul profilo Instagram di lui sono comparse delle foto che non lasciano dubbi. Pare infatti che, insieme alla piccola Pia, figlia che la Fico ha avuto dal calciatore Balotelli, siano volati a New York per festeggiare il nuovo anno. Per i più attenti, questa città non è nuova ai due innamorati. Già, perché anche nel 2016 Raffaella Fico e Moggi volarono in America, e proprio in quell’occasione il procuratore chiese la mano della sua compagna. Da quel momento, e dopo una crisi più che superata, pare siano davvero pronti a compiere il grande passo, più innamorati che mai.

Raffaella Fico e Alessandro Moggi: la conferma che sono tornati insieme

La coppia formata da Raffaella Fico e il procuratore Alessandro Moggi, dopo essersi ricongiunta, ha deciso di dedicarsi un bel viaggio lontano da occhi indiscreti, ed è dalle Instagram Stories di lui che la notizia trova conferma. Ci ha pensato proprio il noto procuratore sportivo ad aggiornare i fan sulla loro romantica fuga, pubblicando un dolce scatto abbracciato alla sua Raffaella. La coppia ha scelto la Grande Mela per trascorrere le vacanze natalizie con la piccola Pia. Per la precisione, nello scatto si trovano a Manhattan dopo aver fatto un po’ di shopping. Ma c’è di più: nelle ultime ore si sta diffondendo un’altra bella novità sull’ex gieffina e il suo compagno.

Raffaella Fico e Alessandro Moggi: nozze imminenti per la coppia

Al Comune di Napoli, proprio in questi giorni, pare siano state affisse le partecipazioni di nozze per la coppia che probabilmente si unirà in matrimonio. Era il 2016 quando il procuratore Moggi chiedeva la mano della sua fidanzata, Raffaella Fico. La loro storia, dopo un periodo burrascoso, procede a gonfie vele, e il 2019 dovrebbe essere l’anno per il fatidico sì. Un ulteriore segnale si trova nelle parole dette dalla showgirl in una recente intervista: “La data è da decidere. Stiamo cercando la location giusta“. E in più, dopo le nozze, la coppia dovrebbe trasferirsi a Milano dove il procuratore ha acquistato una casa .