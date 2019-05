Carrà e Sorrentino: retroscena inedito dopo l’Oscar per La grande bellezza

Raffaella Carrà e Paolo Sorrentino: La grande bellezza e il retroscena inedito dopo l’Oscar

Raffaella Carrà conclude il viaggio di A raccontare comincia tu con Paolo Sorrentino. Il regista partenopeo, uno dei grandi volti e nomi del cinema italiano, ha raccontato dettagli inediti e per lo più sconosciuti della sua vita, non solo professionale ma anche privata. La conduttrice ha voluto chiudere il nuovo programma con un grande ospite dopo le interviste di Fiorell0, Sofia Loren, Maria De Filippi e Bonucci. Il Premio Oscar per La grande bellezza, insieme alla padrona di casa, ha voluto ricordare un retroscena inedito avvenuto subito dopo aver ricevuto uno dei Premi più importanti per il cinema: l’Oscar, con cui ha vinto la categoria di miglior film in lingua straniera, nel 2014. Il film ha come colonna sonora una delle canzoni più iconiche della Raffa nazionale: “Far l’amore“, nel remix con il dj Bob Sinclar. Dopo la premiazione, Sorrentino ha ricevuto la telefonata della Carrà, che non si aspettava assolutamente.

Sorrentino e Carrà: la telefonata di complimenti dopo l’Oscar per La grande bellezza

Chi ha visto La grande bellezza saprà bene che la canzone di Raffaella Carrà prende un bel pezzo del film di Sorrentino. La versione remixata di “Far l’amore“, ha portato involontariamente la conduttrice sul grande schermo e a Los Angeles. Per questo, la Carrà ha voluto complimentarsi con lui subito dopo la cerimonia di premiazione: “Ti ha telefonato per farti i complimenti per l’Oscar. Ho cercato il tuo numero e ti ho chiamato. Tu non ci hai creduto, hai detto “grazie”, poi hai messo giù“, ha raccontato tra le risate la conduttrice. “Abbiamo usato quella canzone perché era lunga. Siamo stati 20 giorni a montare la scena in cui c’era la tua canzone. Avevamo così tanto materiale. Avevamo preso un appartamento e tutti i giorni per 20 giorni abbiamo ascoltato la canzone, alla fine quelli dal palazzo ci hanno cacciati“, ha risposto Sorrentino.

Sorrentino e il dolore per la morte dei genitori

Forse non tutti sanno il dolore vissuto da Paolo Sorrentino a 16 anni. Nel pieno dell’adolescenza ha infatti perso entrambi i genitori e nello stesso momento, a causa di una perdita di gas nella loro casa di montagna (il racconto qui).