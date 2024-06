Raffaella Carrà, in vendita la villa in Toscana: costo e caratteristiche

Dopo la dimora di Villa Clara di circa 400 mq messa in vendita ad una cifra che supera i due milioni e mezzo, adesso anche la residenza in Toscana appartenuta a Raffaella Carrà è stata messa sul mercato. Stiamo parlando della maxi villa all’Argentario realizzata dall’artista Giò Pomodoro. Scopriamo meglio il prezzo di vendita e le dimensioni della struttura.

La maxi villa all’Argentario appartenuta all’indimenticabile Raffaella Carrà è stata messa recentemente in vendita. La residenza ha una bellissima vista sull’Isola Del Giglio ed è situata sulla Panoramica. Ad averla realizzata è stato l’artista Giò Pomodoro, considerato uno fra i più importanti scultori del XX secolo. La struttura si estende su 1162 metri quadrati d’interni e circa 6 ettari di terreni coltivati e possiede anche un eliporto ed ampio spazio per ospitare un maneggio. All’esterno vi è un grande giardino ricco di oliveti e vigneti.

Le caratteristiche della residenza

Ad aver messo in vendita la residenza appartenuta all’indimenticabile volto della tv italiana è stata la Lionard Luxury Real Estate. Il prezzo è attualmente riservato, tuttavia non è inferiore ai due milioni di euro. L’agenzia che si occupa della sua vendita ha fatto sapere che il complesso è composto da una villa padronale e da una seconda villa, come riportato anche da Leggo.

La prima si estende su ben tre livelli, mentre la seconda su due. Un ampio viale conduce all’ingresso della villa principale, al cui interno si trovano un salone con camino, la cucina, 7 camere da letto, 7 bagni, una sala relax, una palestra con ampia vetrata vista mare e due cantine al piano seminterrato, con soffitto a botte in pietra viva e pavimento in cotto. La villa è dotata anche di un ampio terrazzo con vista panoramica e di un cortile sul retro ideale per pranzi o cene all’aperto, attrezzato con griglia e cucina professionale coperta.

La seconda villa, invece, ha un totale di 236 metri quadrati. All’interno vi è un grande salone con camino, 3 camere da letto ed altrettanti bagni. Infine c’è una dependance composta da 2 camere da letto con relativi servizi, dalle dimensioni totali di circa 236 metri quadrati.