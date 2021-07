Raffaella Carrà camera ardente: Vip presenti per ultimo saluto, chi c’era

Due cuscini di fiori gialli, il suo colore preferito, che torna nella corona in fondo, inviata dal suo fan club ufficiale contornano il feretro di Raffaella Carrà nella sala della Protomoteca in Campidoglio dove è stata aperta la camera ardente che continuerà fino a mezzanotte e poi giovedì 8 luglio e venerdì 9 prima del funerale previsto per le 12.

Nella sala come colonna sonora ci sono le sigle, che scorrono su uno schermo, dei programmi simbolo dell’artista e conduttrice, ricordata anche da una serie di foto che la ritraggono in diverse fasi della sua carriera. Centinaia le persone in fila, in una coda ordinata che arriva quasi fin alle scale dell’ingresso alla Piazza.

Una folla fatta entrare dalle Forze dell’ordine a piccoli gruppi e per la quale è a disposizione l’acqua distribuita in postazioni della Protezione Civile. Tra i tanti anche diverse personalità del mondo dello spettacolo, accorse a dare l’ultimo saluto a Raffaella Carrà.

L’ultimo saluto di Maria De Filippi

La prima ad arrivare è stata Maria De Filippi. Pantaloni neri, camicia bianca e mascherina rossa la conduttrice Mediaset è andata nella sala della Protomoteca da un ingresso laterale. Accompagnata da Sergio Japino, insieme a lui si è fermata in raccoglimento per qualche minuto davanti al feretro e poi è restata per un po’ anche insieme agli altri parenti, prima di andare via.

Sono arrivati insieme Pippo Baudo e Renzo Arbore. Visibilmente commossi i due si sono fermati con Sergio Japino e altri famigliari subito dopo aver reso omaggio al feretro. Presente anche Pupo e qualche minuto dopo è apparsa Vladimir Luxuria, che non è riuscita a trattenere le lacrime.

I funerali di Raffaella Carrà

Venerdì alle ore 12 si terrà la funzione funebre presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre su Piazza del Campidoglio. I funerali di Raffaella Carrà saranno trasmessi in diretta su Rai Uno. La programmazione dedicata alla Carrà va inoltre avanti sugli altri canali.

Giovedì 8 luglio su Rai Storia a partire dalle 18.30, andrà in onda una maratona delle sue apparizioni televisive più celebri e iconiche. La serata si concluderà con A raccontare finisce lei: le interviste RAI a Raffaella Carrà (alle 23.30), una raccolta delle sue interviste rilasciate ad Enzo Biagi, Bruno Vespa, Vincenzo Mollica e Fabio Fazio.

Rai Tre la ricorderà sempre giovedì alle 20 con un Blob speciale e, a seguire, con il meglio delle sue presenze a Che tempo che Fa (ore 20.25). Non mancherà, infine, un suo ricordo anche venerdì 9 luglio con lo speciale di Rai 1 Techetechetè-Omaggio a Raffaella in onda dalle 20.30 alle 22.00.