Raffaella Carrà e Maria De Filippi, novità in arrivo ad Amici? Parole che colpiscono

Maria De Filippi onorata di aver ospitato Raffaella Carrà ad Amici

Nella settima puntata di Amici di Maria De Filippi è stata ospite Raffaella Carrà che dopo la fine del primo girone ha ballato e cantato assieme a tutti i concorrenti non eliminati, fatta eccezione per il ballerino di latino-americano Umberto Gaudino che non ha potuto parteciparvi in quanto assente alle prove per via della sua sfida con Mameli. Inizialmente quello alla Carrà sembrava essere soltanto il classico invito che non sarebbe sfociato in proposte di alcun tipo, visto che nessuna voce di corridoio si era diffusa fino a oggi.

Le parole di Maria De Filippi a Raffaella Carrà: novità in arrivo ad Amici?

Oggi invece Maria ci ha lanciato parecchi segnali: dopo l’esibizione della Carrà infatti la conduttrice ha sottolineato che “è una grandissima felicità per me, ho visto tutti felici ballare e cantare a squarciagola”. Dopo i complimenti dell’icona televisiva italiana ai concorrenti Maria ha continuato a corteggiarla sottolineando che “quando vuoi tu sei sempre qua per me!”. Cos’avrà voluto dire con quel “tu sei sempre qua per me”? Arriveranno prima o poi delle proposte che coinvolgeranno sia Raffaella Carrà sia Maria De Filippi? Oggi la prima ha dato davvero il meglio di sé, quindi non la vediamo affatto fuori luogo in un talent show come Amici.

Amici 2019, Raffaella Carrà nostalgica: “Breve e intenso ma molto bello”

La Carrà peraltro ha manifestato molto entusiasmo nei confronti del programma e di tutto lo staff: “Saluto la giuria – questo il messaggio indirizzato ai giudici – che ha fatto un lavoro fantastico per questi ragazzi e vi lascio con un po’ di nostalgia perché c’è un’atmosfera pazzesca! Per me è stato breve e intenso ma molto bello”. Insomma tra Maria De Filippi e Raffaella Carrà sembra esserci davvero dell’affinità: lo avevamo capito già dopo la messa in onda dell’intervista a Maria in Rai ma Amici 2019 lo ha confermato. Come potrebbe beneficiare della presenza della Carrà un programma come Amici? Quali potrebbero essere insomma il ruolo e i compiti pensati dalla De Filippi? Tanti sono gli interrogativi, e ci piacerebbe avere presto delle risposte.