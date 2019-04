Maria De Filippi ospite di Raffaella Carrà: l’intervista di A raccontare comincia tu

A raccontare comincia tu, programma di Rai 3 condotto da Raffaella Carrà, è stata ospite stasera Maria De Filippi. La moglie di Maurizio Costanzo è riuscita ad incantare tutti con la storia della sua vita. Fanciullezza, adolescenza, il rapporto con il padre, la madre e il fratello e la vita privata e lavorativa, la De Filippi non ha tralasciato niente. Per la sua chiacchierata con Raffaella Maria ha scelto il suo ufficio, un bellissimo appartamento arredato e sistemato perfettamente. L’abitazione, composta da un ingresso trionfale, un corridoio con numerose stanze e con parquet come pavimento, inutile dirlo, ha colpito molto i telespettatori da casa.

Maria De Filippi su Rai 3: l’ufficio della conduttrice è un mega appartamento

I telespettatori di A raccontare comincia tu che stasera si sono sintonizzati su Rai 3 sono stati accolti da Maria De Filippi direttamente nel suo ufficio. Quest’ultima, come ha spiegato a Raffaella Carrà, passa lì la maggior parte delle sue giornate. Con Maurizio Costanzo si salutano la mattina, pranzano separatamente e poi si rivedono la sera. Maria De Filippi, che trascorre nel suo ufficio molto tempo, avrà deciso per questo motivo di scegliere un appartamento intero da adibire a studio. Come lei anche Maurizio ha fatto la stessa scelta. Tutti i giorni, difatti, i due si salutano e lasciano la loro abitazione per andare a lavorare in questi due appartamenti – ufficio.

Maria De Filippi e l’incontro con Maurizio Costanzo: “Non fu un colpo di fulmine”

Maria De Filippi durante la sua intervista ha parlato anche della sua storia con Maurizio Costanzo e del loro primo incontro (all’epoca quando lui era ancora impegnato sentimentalmente). “Non fu un colpo di fulmine ma Maurizio fu bravo ad essere presente. All’epoca in cui la storia era clandestina non poteva che essere presente solo telefonicamente”, ha raccontato Maria ripensando ai primi momenti con il marito.