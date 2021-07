Raffaella Carrà, ceneri: dove sono state portate e dove saranno conservate

Non ci si rassegna alla morte di Raffaella Carrà. La showgirl continua a vivere nella memoria di molti fan, e non solo, grazie anche ai continui omaggi trasmessi in Rai. I funerali si sono tenuti il 9 luglio scorso. Durante l’omelia Padre Francesco Dileto ha ricordato la sua devozione per Padre Pio rivelando che la sua urna farà tappa a San Giovanni Rotondo e poi al Monte Argentario. Il corpo di Raffaella Carrà è stato cremato e le ceneri depositate in un’urna. L’ultimo viaggio non è ancora finito. Le spoglie arriveranno nel luogo dove amava trascorrere l’estate e dove si rifugiava per prepararsi agli impegni lavorativi.

In occasione del primo mese della sua scomparsa, il 5 agosto si terrà una messa in suffragio presso la Chiesa di Santo Stefano Protomartire a Porto Santo Stefano. Alla funzione religiosa sarà presente il suo storico compagno Sergio Japino. L’autore televisivo è stato l’uomo che più di tutti è rimasto al suo fianco, anche dopo la fine della loro storia d’amore. Non l’ha mai abbandonata nemmeno negli ultimi giorni della sua malattia ed era stato lui ad annunciare la sua morte.

L’ingresso in Chiesa sarà aperto al pubblico. Il Comune di Monte Argentario allestirà un maxi schermo in piazza per consentire a chi non potrà entrare in Chiesa, viste le modalità e il numero di posti limitati in rispetto delle norme anti Covid, di seguire la Messa. Le ultime volontà di Raffaella Carrà sono state rispettate rigorosamente.

Aveva chiesto che la sua salma fosse messa in una bara umile di legno grezzo e che le sue ceneri venissero riversate in un’urna. Lo aveva espresso la conduttrice di Carramba (il programma è tornato in onda in replica su Rai1), prima di lasciarci e anche in quell’occasione nessun dettaglio è stato trascurato.

Raffaella Carrà morta: svelato dove saranno conservate le sue ceneri

Con la tappa nell’Argentario si conclude definitivamente l’ultimo viaggio per Raffaella Carrà. Le sue ceneri, infatti, saranno custodite nel cimitero di Porto Santo Stefano, a circa quattro chilometri dalla villa di Cala Piccola dopo la celebrazione della Messa.