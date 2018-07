Raffaela in lacrime anche dopo Temptation Island: parole inaspettate

Temptation Island, Raffaela Giudice in lacrime: parole speciali dopo la prima puntata

Raffaela Giudice ha già catturato l’attenzione dei telespettatori di Temptation Island. La giovane ragazza e il suo fidanzato Andrea Celentano sono una delle coppie più amate dal pubblico del docu-reality di Filippo Bisciglia. Nel corso della prima puntata si sono fatti conoscere in tutta la loro spontaneità. In tanti hanno già preso le difese di lei. La Giudice è infatti finita in lacrime per i video visti durante il primo falò. Secondo la donna, Celentano si è avvicinato un po’ troppo alle tentatrici e ha stretto con loro un rapporto decisamente confidenziale. Mentre lui sembra stare a suo agio all’interno del villaggio, lei pare continuare a mantenere le distanze dai tentatori. Dopo la messa in onda della prima puntata, Raffaela è finita nuovamente in lacrime.

Raffaela di Temptation Island: lacrime di gioia dopo la prima puntata

Raffaela ha pubblicato una foto tra le sue Instagram Story. Lo scatto scelto dalla fidanzata di Andrea la ritrae in lacrime dopo il primo falò. Il tutto è stato accompagnato da alcune importanti e speciali parole dedicate ai suoi sostenitori. “Dirvi Grazie sarebbe riduttivo, MAI avrei immaginato di ricevere tanto affetto in così poco tempo Mi rendete felice e non pensavo nemmeno di meritare tanto… Mi fate PIANGERE, ma tranquilli sono lacrime di GIOIA!” A quanto pare, in brevissimo tempo, la Giudice è riuscita a ricevere l’approvazione di tutti i telespettatori, o quasi. La fidanzata di Andrea ha dimostrata di essere molto sicura dei suoi sentimenti, tant’è che ha stupito tutti nel dire che ancora sente le farfalle nello stomaco quando abbraccia il suo uomo.

Andrea e Raffaela dopo Temptation Island: cosa è successo?

Al momento non sembrano esserci indizi sul finale che potrebbero aver avuto Raffaela e Andrea. Lui ha appena raggiunto l’amico e compagno di avventura Francesco a Milano, mentre lei ha trascorso una giornata al mare con alcuni familiari. Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate di Temptation Island.