Raffaela Giudice ancora accuse dopo Temptation Island: il duro sfogo

Raffaela Giudice vittima degli haters dopo Temptation Island: la fidanzata di Andrea Celentano si difende

Dopo Temptation Island, la giovane Raffaela Giudice continua a ricevere pesanti accuse dal pubblico. In particolare, sui social ci sono diversi utenti che continuano a prendersela con lei a causa del suo ritorno con Andrea Celentano. I telespettatori avrebbero voluto vedere Raffaela lasciare, durante il falò di confronto, il suo ragazzo. A detta del pubblico, il giovane avrebbe approfittato del soggiorno nel villaggio dei fidanzati per avvicinarsi ad altre ragazze. In particolare, Andrea aveva instaurato un bel rapporto con Teresa Langella, attuale tronista a Uomini e Donne. Ora Raffaela continua a essere accusata di aver accettato “le corna”. Ma non solo, la ragazza ora viene anche criticata per le sue sponsorizzazioni sui social. Ormai da diverso tempo, Instagram viene anche utilizzato come piattaforma per sponsorizzare prodotti. Volti della televisione e del mondo dello spettacolo condividono spesso le loro esperienze, rendendo pubblico ciò che utilizzano per la cura del corpo e che indossano per gli eventi. Tra questi anche Raffaela accetta questo genere di collaborazioni e a molti utenti sembra non piacere.

Raffaela Giudice costretta a difendersi dalle pesanti accuse: il duro sfogo su Instagram

“Se parlate è solo perché provate invidia e gelosia, manifestando tutto questo in cattiveria”, scrive Raffaela sui social. La giovane Giudice appare piuttosto arrabbiata e stanca delle continue critiche che riceve sui social. “Siccome siete sante e senza corna vi straconsiglio di preoccuparvi di più nel dare tanto amore ai vostri partner”, continua poi Raffaela. La fidanzata di Andrea Celentano chiede a questi utenti di ignorarla, come lei stessa fa con le persone che non le piacciono. La ragazza ricorda, inoltre, al pubblico che la vita reale non è ciò che appare sui social, ma ben altro. “Quindi andateci piano con queste sentenze! E se mi vedete per strada ditemelo in faccia ciò che pensate”, conclude Raffaela su Instagram.

Raffaela Giudice e Andrea Celentano felici: qualcuno però tenta di infastidirli

Un duro sfogo quello che Raffaela sceglie di pubblicare oggi, al fine di contenere le molteplici accuse che le vengono rivolte da mesi. Già qualche giorno fa, la Giudice si è ritrovata costretta a rispondere a un commento poco carino sotto una foto che la ritrae in compagnia di Andrea. Qualcuno ha tentato di infastidirla, scrivendo sotto il post: “Teresaaa”. Il riferimento a Teresa Langella sembrava chiaro e così Raffaela non ha potuto rispondere a tono.