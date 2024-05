Radio Italia Live – Il Concerto: perché ha messo d’accordo tutti

Ieri sera 15 maggio si è tenuto a Piazza Duomo a Milano il Radio Italia Live, il concerto organizzato annualmente da Radio Italia. L’evento è stato trasmesso anche in televisione, precisamente sul canale dell’emittente radiofonica e su Tv8. Anche quest’anno sono stati numerosi gli artisti che si sono susseguiti sul palco, tra idoli delle nuove generazioni e voci storiche. Sebbene il concerto sia partito un po’ sfortunato a causa del maltempo, si è verificato comunque un enorme successo e ha messo d’accordo un po’ tutti. Scopriamo le motivazioni dietro questo risultato.

Ogni anno Piazza Duomo è ospite del concertone di Radio Italia, evento che raduna sempre tantissime persone da ogni parte d’Italia. Il pubblico è molto eterogeneo, sarà che la manifestazione è pensata proprio per ogni fascia d’età. Anche quest’anno, difatti, Radio Italia ha invitato sia artisti seguiti dalle nuove generazioni che cantanti che hanno fatto la storia della musica italiana ed apprezzati da un pubblico più adulto. E’ proprio questo uno dei punti di forza di Radio Italia Live – Il Concerto: mette d’accordo un po’ tutti. Nello specifico si sono avvicendati sul palco in quest’ordine: Noemi, Gazzelle, Alessandra Amoroso, Geolier, The Kolors, Emma, Mahmood, Gianna Nannini, Annalisa, Ghali, Angelina Mango ed Ultimo.

Il cast era insomma una garanzia e vantava numerosi artisti reduci dall’ultimo Festival di Sanremo. Ma non è stata solo questa la chiave del successo dell’evento, di cui si è parlato tantissimo anche sul web. Sui social sono stati numerosi i telespettatori che hanno commentato. Sicuramente il concerto non è partito fortunato a causa della pioggia. Un’ondata di maltempo si è difatti abbattuta su Milano, costringendo il pubblico in piazza a stare per tutta la prima parte della manifestazione con l’ombrello in mano. Qualcuno su X ha ironizzato scrivendo che tra i cantanti mancava Ermal Meta che cantasse Hallelujah e riportasse il sole come avvenuto al concerto del 1 maggio. Con l’arrivo di Mahmood, comunque, la pioggia è finalmente cessata.

Cosa ricorderemo del concerto

Uno degli artisti maggiormente attesi era Ultimo. Non è stata probabilmente una scelta a caso quella di farlo esibire proprio alla fine, aumentando l’attesa dei fan. Esattamente come ci si aspettava, l’esibizione del cantante è stata un vero e proprio successo. Ultimo è sceso addirittura tra la folla per stringere le mani ai presenti, cantando in mezzo a loro. Poco importa se ad un certo punto ha dimenticato (o volutamente cambiato) le parole del testo di “Occhi Lucidi”. Anche quello, difatti, è diventato un tormentone sui social e tutti adesso si stanno chiedendo chi sia il famoso Gino citato dall’artista. Il verso “Lontano dai rumori e vicino alle risate” è difatti diventato “Lontano dai ricordi e da Gino le risate”.

Di seguito numerosi commenti sulla questione:

Sebbene l’esibizione di Ultimo sia stata un successo, il vero protagonista sui social è stato qualcun altro. In tantissimi hanno difatti commentato Ghali e la sua richiesta di fare un minuto di silenzio per i morti a Gaza.

Di seguito solo uno dei tanti tweet su X (ex Twitter):

Qualcuno ha fatto anche notare la frecciatina di Alessandra Amoroso ai suoi hater. La cantante ha difatti affermato che non potrebbe cambiare mai mestiere, anche se qualcuno sarebbe contento, perché questo è ciò che l’emoziona di più.

Ha diviso il web, invece, l’esibizione di Annalisa. In tanti hanno difatti commentato che sembrava di essere ad un suo concerto. Nali ha riproposto esattamente le stesse coreografie, avendo con lei sul palco una troupe di ballerini. C’è stato chi ha apprezzato la scelta e chi, invece, l’ha trovata un po’ eccessiva. Indubbio, comunque, che l’artista abbia fatto cantare con sé tutta la piazza.

Di seguito alcuni commenti:

Cosa non è piaciuto

Se nel complesso il concerto ha ottenuto i consensi di tutto il pubblico, c’è stato qualche piccolo dettaglio che, secondo alcuni, ha rovinato un po’ l’esperienza. Pioggia a parte, che sicuramente non ha aiutato, i presenti hanno lamentato l’eccessivo utilizzo del cellulare da parte dei fan. Questo porta difatti a non godersi del tutto il momento e può costituire un elemento di disturbo per chi ti sta accanto.

Qui di seguito alcuni commenti contro l’uso dei cellulari apparsi su X: