Rachel Bilson torna single: è già finita con Bill Hader

Non c’è pace in amore per Rachel Bilson. La star di The O.C. e Hart of Dixie è tornata di nuovo single. A pochi mesi dal primo red carpet ufficiale è già finita la relazione con il collega Bill Hader. I due sono usciti allo scoperto lo scorso gennaio, durante la cerimonia di premiazione dei Golden Globes. La storia è invece iniziata in autunno, con tanto di presentazioni ufficiali in famiglia. Ma qualcosa è andato storto e oggi Rachel e Bill non formano più una coppia. A farlo sapere il sempre informato People, che puntualizza che la rottura è avvenuta in maniera amichevole. Del resto la Bilson e Hader sono stati amici per un lungo periodo prima di lasciarsi travolgere dalla passione. Il primo incontro tra i due, infatti, è avvenuto nel 2013, sul set del film The To Do List-L’estate prima del college. Pellicola, tra l’altro, scritta e diretta da Maggie Carey, ex moglie di Bill Hader. I due sono stati sposati dal 2006 al 2017 e hanno tre figlie: Hayley, Hannah e Harper.

Rachel Bilson e Bill Hader non stanno più insieme

Ad oggi non si conoscono i motivi della rottura tra Rachel Bilson e Bill Hader. Fino a qualche settimana fa la loro relazione sembrava seria e ben solida. Ma evidentemente qualcosa è andato storto… I diretti interessati hanno preferito non rilasciare alcuna dichiarazione ai magazine americani, ammettendo così che il periodo non è dei più facili. Per la Bilson si tratta dell’ennesimo fallimento amoroso dopo la separazione da Hayden Christensen, che cinque anni fa l’ha resa mamma della piccola Briar. Dopo una lunga storia tira e molla l’addio ufficiale è arrivato nel 2017.

Gli amori passati e tormentati di Rachel Bilson

Rachel ha una vera e propria passione per i colleghi: la prima liaison importante e assai chiacchierata è stata quella con Adam Brody, il Seth di The O.C. Durante le riprese è nato l’amore ma oggi Rachel e Adam sono buoni amici. Brody ha trovato il grande amore con Leightoon Meester, la Blair di Gossip Girl, che sta per renderlo padre per la seconda volta.